Naomi Campbell a Nancy Pelosi se objevují v první upoutávce na sezónu All-Winners‘ RuPaul’s Drag Race All Stars

Nastartujte své motory a ať (opět) vyhraje ten nejlepší!

Během finále sezóny „RuPaul’s Drag Race“ v pátek večer měli fanoušci rozšířený první pohled na sedmou řadu „All Stars“, ve které se představí tým… Osm předchozích vítězů Vůbec poprvé. Upoutávka odhalila některé celebrity pro nadcházející sezónu, včetně supermodelky Naomi Campbell, hvězdy seriálu „Charlie’s Angels“ Cameron Diaz, předsedkyně sněmovny Nancy Pelosi a novináře Ronana Farrowa.

Nová sezóna by měla mít premiéru 20. května na Paramount+, přičemž herci budou soutěžit o titul „Queen of All Queens“ a peněžní odměnu 200 000 dolarů, což je nejvyšší v „Herstory“ této franšízy. Mezi další porotce a hosty 7. sezóny patří Daphne Guinness, Kirby Howell Baptist, Jeffrey Boyer Chapman, Nikki Glaser, Tuff Law, Betsy Johnson, Janicza Bravo, Ben Platt, Hannah Inbender a Vanna White.

Upoutávka odhalila úryvky některých vystoupení na dráze, konkurenčních strategií a mizerných výměn, stejně jako odhaluje přerušení Campbellova debutu před obsazením.

Letošní tým „All Stars“ zahrnuje Jaida Essence Season 12, Jinkx Monsoon Season 5, „All Stars“ Season 5 spoluvítězové Monét X Change a Trinity The Tuck, Raja Season 3 a „All Stars“ Season 5 From Shea Couleé, „Drag Race UK“ sezóna 1 Vivienne a Yvie Oddly, sezóna 11.

„Fanoušci chtějí, abychom si znovu zasoutěžili, pak vlezli do ringu a jdeme na to,“ vtipkoval Hall v upoutávce.

Jako vždy fanoušci „Drag Race“ vědí, že dostanou jen polovinu příběhu bez „Untucked“, Emmy oceněného protějšku série, která zobrazuje zákulisní drama herců. Týdenní epizody „RuPaul’s Drag Race All Stars: Untucked“ jsou také k dispozici pro streamování na Paramount+.

Producenti World of Wonder také představují čtyřepizodový speciál Countdown to All Stars 7: You’re a Winner Kid, ve kterém se představí osm královen oblíbených fanoušků v interakci s nejlepšími momenty herců ze 7. řady „All Stars“. Tyto epizody se budou vysílat každý týden na VH1 od 29. dubna ve 20:00 EST/PT a také se objeví na kanálu YouTube „Drag Race“.

Podívejte se na celý trailer níže.

