Namátkou: Vypadá to, že si Sakurai konečně oddechl od vývoje Smash Bros. s PS5

poslední Hra Super Smash Bros Ultimátni Stíhací DLC vysílané ve vzduchu Příští týden 5. října. Jak tedy herní ředitel Masahiro Sakurai do té doby zabíjí čas? S PlayStation 5, samozřejmě!

Ne, opravdu – ve svém nejnovějším příspěvku na sociálních sítích na Twitteru sdílel fotografii bezdrátového ovladače PS5 DualSense. Podle Google Translate byl po nejnovější verzi Sony upgradován na 2TB disk SSD. Aktualizace firmwaru systému.

Koupil jsem si SSD (2TB), který lze integrovat do PS5.

Malý! Ale pomáhá to. pic.twitter.com/NFKjjapEEF– Masahiro Sakurai / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 2. října 2021

Pokud znáte Sakuraiho lásku k hraní her, není zjevně žádným překvapením, že ho uvidíte s PS5. máme Dříve viděl svou rozsáhlou knihovnu videoherních systémů V některých prezentacích bojovníka Smash Bros. A úplně dostal sadu:

Jeho hratelnost je také zdokumentována 242 her pro PlayStation v roce 2019. Páni!

Zatímco většina fanoušků si myslí, že je to jen Sakurai, který sdílí informace o tom, co v poslední době dělá, jako obvykle, někteří fanoušci čtou věci – Možná až moc.

Některé spekulace založené na tomto tweetu zřejmě naznačují, že konečným bojovníkem bude PlayStation – a některé komentáře jdou dále, odkazují na Crash Bandicoot. Zdá se, že si ostatní dělají legraci z potvrzení bitvy „PlayStation“ a „SSD“.

Sakra, pro všechno, co víme, by to mohlo dráždit pokračování PlayStation All-Stars Battle Royale.

Jste rádi, že si Sakurai konečně vzal čas na vývoj od Smash Bros.? Myslíte si, že výše uvedený tweet něco škádlí? Podělte se o své myšlenky níže.