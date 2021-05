Nalezení 24palcového M1 iMac rozebraného … vlastně ne moc uvnitř

Zde je rentgen 24palcového iMacu.

Zde iFixit odemkl topologii a přistupuje k logické desce.

Tady je malá logická deska MacBook Air.

iFixit to má Strhávání začalo Z nového 24palcového iMacu vybaveného M1, který byl právě zveřejněn minulý týden„A zatím je výsledkem to, že tam není moc co najít.

Je třeba mít na paměti jednu: 24palcovou verzi iMac se sedmi GPU jádry a další s osmi. IFixit skartuje osmijádrovou verzi, a to je důležité, protože chladicí systém se mezi těmito dvěma liší, takže nepředstavuje přesně každý 24palcový iMac, který Apple dodává.

Většina komponent, včetně logické desky, se nachází v bradě iMacu. Jelikož se jedná o M1 Mac, zjevně neexistuje samostatný grafický procesor a většina hlavních komponent je na SoC. To znamená, že upgrade RAM nebo GPU není možný. IFixit porovnává logickou desku s deskou M1 MacBook Air.

Reklamy

Pokud jde o teplo, existují dva ventilátory, které oba foukají dovnitř a přes logickou desku, stejně jako dva chladiče, které odvádějí teplo z uvedené desky. Ve velkém schématu stolních počítačů to není nijak zvlášť výkonný chladicí systém, ale je to víc než MacBook Air.

Zatímco logická podložka je dole, na horní straně iMacu najdete více silikonu – to je deska displeje.

Stejně jako u předchozích iMaců, i toto ikonické logo Apple ve skutečnosti slouží funkci: průchozí vysokofrekvenční signály. IFixit poznamenává, že tento iMac jde proti tradici, protože samotná anténa nemá tvar Apple.

Tradičně iFixit dává každému zařízení, že skartuje stupeň opravitelnosti, ale web říká, že skartace stále probíhá, takže výsledek ještě nepřijde. První příznaky však vypadají o něco lépe, než se čekalo. IFixit říká, že 24palcový iMac používá spíše „klasické lepidlo iMac“ než populárnější náhradu nalezenou v iPadech. Nový iMac navíc „nemá kovovou bradu, která by bránila přístupu do interiérů“, což je oproti předchozímu designu zlepšení.

Tento příběh aktualizujeme poté, co iFixit dokončí hodnocení 24palcového iMacu.

Seznam obrázků podle Opravím to