Nákladní loď je stále přilepená přes Suezský průplav a nemusí „mířit kamkoli“ „týdny“

Káhira – námořní doprava přes Suezský průplav zůstal zavřený Ve čtvrtek, již třetí den v řadě, uvízly desítky lodí u severního a jižního vchodu na nejkratší cestu mezi Asií a Afrikou. Jedna z největších nákladních lodí na světě se v úterý převrátila a narazila přes úzký kanál. Jeden z týmů odpovědných za vyslání lodi řekl, že může trvat týdny, než se náklad opět pohne.

Egyptský úřad pro Suezský průplav (SCA) oznámil, že plavba kanálem byla „dočasně pozastavena“, aby bylo možné na Evergiven znovu vyplavit obrovskou kontejnerovou loď plující pod vlajkou Panamy M.

Fotografie zveřejněná egyptským úřadem pro Suezský průplav 25. března 2021 ukazují remorkér před kontejnerovým obchodem MV Ever Given Given, který byl přes kanál umístěn třetí den a blokoval pohyb nákladu. Správa Suezského kanálu



Ve středu povolil Úřad pro cenné papíry a komodity 13 lodím vstoupit na severní konec kanálu ze Středomoří v naději, že Evergiven bude rychle demontován a další nákladní lodě mohou pokračovat ve svých plavbách. Ale tyto lodě dosáhly pouze vzdálenosti jezera uprostřed kanálu a nemusí nikam rychle cestovat.

Egypt používá osm velkých člunů a vrtné zařízení na břehu kanálu, ale doposud se veškeré úsilí nepodařilo znovu splavit téměř čtvrt míle kontejnerovou loď, která váží 247 000 tun.

Obrázek zveřejněný egyptským úřadem pro Suezský průplav 25. března 2021 ukazuje vlečné čluny vedle trupu kontejnerové lodi MV Evergiven, která uvízla přes kanál třetí den. Správa Suezského kanálu



Úřad pro cenné papíry a komodity ve čtvrtek uvedl, že se přijímá „alternativní scénář“, protože lodě, které ve středu vstoupily do kanálu ze severu, „vyložily kotvy v čekárně na hořká jezera, aby mohla být plně obnovena navigace.“

Tchajwanská společnost Evergreen Marine Corp., která provozuje plavidlo na základě smlouvy s japonskou společností, která ji vlastní, najala nizozemskou společnost Smit Salvage a japonskou Nippon Salvage, aby společně s kapitánem lodi a úřadem Suezského průplavu zjistili, jak to udělat. Resetujte float.

Trendové zprávy Zprávy mají další trendy





Peter Berdowski, generální ředitel nizozemské společnosti Boskalis, která vlastní Smit Salvage, ve čtvrtek uvedl, že je ještě příliš brzy na to, abychom řekli, jak dlouho by tato práce mohla trvat.

„Nemůžeme vyloučit, že to může trvat několik týdnů, v závislosti na situaci,“ uvedl Berdowski v nizozemském televizním programu „Newseur“ podle agentury Reuters. Zdroje pro dopravu agentuře Reuters sdělily, že pokud zpoždění budou přetrvávat, lodě pravděpodobně začnou měnit směr kolem jižního cípu Afriky a k cestě přidají tisíce kilometrů a zhruba týden.

Obrázek zveřejněný egyptským úřadem pro Suezský průplav 25. března 2021 ukazuje, že rypadlo pracuje na odstraňování písku z břehu kanálu uprostřed snahy vytlačit kontejnerovou loď MV Evergiven, která se rozpadla, čímž zcela znemožňuje provoz kanálu. . Správa Suezského kanálu



Japonská společnost, která vlastní společnost Ever Given, Choi Kesen, pro agenturu Associated Press uvedla, že spolupracuje s místními úřady, ale „tento proces je velmi obtížný“.

„Je nám velmi líto, že způsobujeme obrovské znepokojení lodím cestujícím nebo cestujícím v Suezském průplavu a všem příslušným osobám,“ uvedla společnost.

Podle agentury Reuters prochází Suezským průplavem každý den až 30% celosvětového nákladního nákladního kontejneru – cesta trvá přibližně šest hodin – což podle agentury Reuters představuje přibližně 12% veškerého globálně manipulovaného nákladu.

Zpravodajská agentura citovala průmyslovou poradenskou společnost Kpler, podle níž kanál umožňuje pouze tranzit asi 4,4% celkového toku ropných produktů do světa, prodloužené narušení by však mohlo ovlivnit dodávky do Asie a Evropy.

Nehoda – a zejména skutečnost, že jediná, i když velmi velká loď, narušila globální obchod, a fotografie trupu lodi, která zakrývala osamělou plošinu, aby se ji pokusila uvolnit – inspirovala množství memů na sociálních médiích. Kapitánský klobouk měl dokonce i „slaný“ CBS Stephen Colbert K anatomii námořní katastrofy Na jeho středeční večerní show.

Opravdu nepotřebujeme pandemii # COVID-19 Zastavit globální obchod a obchod, jako tomu bylo v roce 2020.

V roce 2021 potřebujeme k zastavení globálního obchodu pouze jednu loď zaparkovanou na obou stranách.#Suezský průplav pic.twitter.com/HNwx78Ikg2 – karma butia (iambhutia) 25. března 2021

Už jsme to udělali? pic.twitter.com/bz4lODKUsM James Paul (jamesrbuk) 25. března 2021

Jak online zábava pokračuje, úroveň stresu bude nepochybně nadále stoupat jak pro vlastníky lodí, kteří musí zaplatit účet za záchranu, tak pro Egyptský kanál, který již byl Trpí poklesem příjmů Díky pandemii COVID.