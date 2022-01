„Najdeme cestu“: Colliton přijal výzvu jako hlavní trenér kanadského olympijského hokejového týmu mužů

Jeremy Colliton ví něco o převzetí legendy, vzhledem k jeho zkušenostem s obsazením místa hlavního trenéra National Hockey League, které uvolnil Joel Quenneville v Chicagu.

Colliton, který neměl nedostatek sebevědomí, se v neděli zdál neohrožený – stejně jako v roce 2018 ve Windy City – když Hockey Canada oznámil, že se stal z asistenta trenéra hlavním trenérem kanadského mužského olympijského propagačního hokejového týmu.

Tentokrát 37letý Colliton přebírá místo Clauda Juliena, vítěze Stanley Cupu a držitele ceny Jacka Adamse, jako nejlepšího trenéra NHL. A tentokrát má Colliton všech 11 dní do prvního olympijského zápasu týmu Kanady proti Německu na zimních hrách v Pekingu v roce 2022.

Žádný tlak nebo tak něco.

„Ztratili jsme jednoho z nejzkušenějších trenérů, kteří právě pracují,“ řekl Colliton o Julienovi na nedělní tiskové konferenci pořádané přes Zoom. „Čelíme nějaké nepřízni a budeme reagovat a budeme táhnout za jeden provaz. Hráči se dají dohromady. Personál se dá dohromady a my najdeme cestu.“

‚bizarní situace‘

Podle generálního manažera kanadského týmu Shane Doana si Julien zlomil žebra, když uklouzl na ledě během cvičení na budování týmu na předolympijském soustředění ve Švýcarsku. Jednašedesátiletý Julien na radu zdravotnického personálu nemůže kvůli zranění odletět do Pekingu.

Doan po celou dobu očekával možný pohyb na soupisce kvůli pandemii COVID-19 a možnosti pozitivního testování jakéhokoli hráče nebo zaměstnance před turnajem nebo během něj.

Nepředvídal takovou nehodu.

„Byla to trochu bizarní situace,“ řekl Doan. „Stává se to. A když se to stane, prostě se s tím vypořádej a pokračuj.“

Kromě hvězdného centra Erica Staala byl Julien pravděpodobně největším jménem v kanadském mužském týmu. Julienova pozornost věnovaná detailům v obraně – spolu s očekáváním, že jeho útočníci budou zpětně kontrolovat a být pozičně v pořádku – mi připadalo jako dobrý zápas pro tým, který má málo času na to, aby se rozjel.

Nyní je na Collitonovi, kterého Chicago v listopadu vyhodilo, aby proměnil sbírku Kanaďanů hrajících profesionálně v Evropě, Rusku a Americké hokejové lize – spolu s mladíky Owenem Powerem, Masonem McTavishem a Devonem Levim – na olympijské vítěze.

„Toto pravděpodobně nebude poslední hrbol na silnici, na který narazíme,“ řekl Colliton z Blackie, Alta. „Máme několik kluků s mnoha zkušenostmi z NHL. Máme několik skvělých evropských profesionálů, kteří tu byli. Máme několik navrátilců z posledního olympijského týmu, kteří vědí, co mohou očekávat, a vědí, o čem to všechno je. někteří mladí kluci s velkým nadšením a talentem, kteří chtějí něco změnit.

„Tak to je vzrušující, jak se to všechno naskládá.“

NHL se oficiálně stáhla z olympijských her v prosinci kvůli rekordnímu počtu hráčů, trenérů a zaměstnanců pozitivně testovaných na koronavirus. V té době byla Kanada prvním favoritem na zlato s naskládaným seznamem, který zahrnoval Connora McDavida, Sidneyho Crosbyho a Alexe Pietrangela.

V roce 2018, kdy v Pchjongčchangu nebyli žádní hráči NHL, Rusko vyhrálo zlato, Německo překvapilo stříbrem a Kanada vybojovala bronz.

Tentokrát je Rusko, které kvůli porušení dopingu soutěží jako Ruský olympijský výbor, upřednostňováno pro opakování jako mistryně. Odtud je to otevřené pole s Finskem, Švédskem, Kanadou, Českou republikou a Spojenými státy v mixu.

(Nejznámější jména v týmu Kanada zahrnují Staal, Power, potenciální zájemce o Toronto Maple Leaf Josh Ho-Sang, bývalý útočník Montrealu Canadiens David Desharnais a bývalý obránce Arizona Coyotes Jason Demers.)

‚Skvělá energie‘ na 1. společném tréninku

Vzhledem k časové tísni Colliton řekl, že nemá v úmyslu měnit herní systém, který Julien a zaměstnanci vymysleli. V nedělním tréninku byli poprvé všichni hráči na ledě pohromadě kvůli rozloženým příjezdům na soustředění.

„Skvělý trénink, skvělá energie,“ řekl Colliton, který za tři roky v Chicagu dosáhl 87-92-26. „Kvalita byla opravdu dobrá, takže na tom teď chceme stavět.“

Doan řekl, že hráči mohou od Collitona očekávat vynikající komunikaci a žádný zmatek v tom, jak se věci mají.

„Je to jen organizovaný chlap, který přesně ví, co chce,“ řekl Doan. „Je orientovaný na detaily. Je to někdo, kdo rozhoduje o tom, jak věci vysvětluje, což si myslím, že je tak důležité. Ví, co chce, aby jeho hráči dělali.“

Zatímco Julien se k týmu v Pekingu nepřipojí, Colliton plně očekává, že se jeho telefon během příštích tří týdnů rozsvítí textovými zprávami od jednoho z nejrespektovanějších trenérů ve hře.

Určitě si bude chtít tyto zprávy přečíst, vzhledem k tomu, co je v sázce.

„Není pochyb o tom, že se bude chtít zvážit,“ řekl Colliton o Julienovi. „A měl by. Má tolik zkušeností a vyhrávat. A do tohoto procesu už hodně investoval.“

„Pomyslel jsem si, že odvedl skvělou práci, když stanovil plán a dostal míč až do přípravy týmu. A my prostě budeme pokračovat.“