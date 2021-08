Náhrada bude poskytnuta českým ženám, které uzavřely smlouvu nezákonně Práva žen a rovnost pohlaví

Poté, co prezident Miloš Zeman tento týden podepsal zákon, má být v České republice vyplácena kompenzace ženám, které byly sterilizovány bez jejich souhlasu.

Vláda ženám v Římě přidělí 300 000 českých korun (10 000 GBP).

Jeden z aktivistů za změny, aktivista za lidská práva Quentin Albert, řekl: „To znamená, že provinění vůči všem, kteří byli potrateni bez jejich informovaného souhlasu, lze uznat a napravit.“

Od roku 1966 do roku 2012 používali sociální pracovníci podněty a výhrůžky, aby donutily ženy. Nikdo neví, kolik žen bylo postiženo, ale aktivisté se domnívají, že jich bylo postiženo několik stovek.

Motivační program skončil pádem komunistického režimu v roce 1989, ale ženy byly uváděny v omyl, aby podepisovaly před císařským řezem souhlas, aniž by věděly, že budou po porodu otěhotnět. Jiní byli uvedeni v omyl, že jde o postup „zachraňující život“. Do roku 2012 byl český zákon změněn tak, aby vyžadoval chladné období mezi pacientkou žádající o antikoncepci a jejím prováděním.

První obhájce občanských práv v České republice nebo ombudsman shromáždil více než 80 důkazů týkajících se neschválené antikoncepce. Veřejný ochránce práv v roce 2005 Konečná zpráva Zveřejněno; Reakce ministerstva zdravotnictví na případy byla vyhodnocena a bylo doporučeno poskytnout odškodné.

České ministerstvo zdravotnictví bude spravovat žádosti o odškodnění, i když zatím neoznámilo, kdy proces začne. Oběti, které mohou prokázat, že v období před rokem 1990 pobíraly dávky za to, že podléhaly praxi, mají na tomto základě nárok na odškodnění. Lidé, kteří byli sterilizováni od roku 1990, budou požádáni, aby popsali, co se jim stalo, a aby co nejvíce podporovali jejich požadavky.

Pro Elenu Korolovovou, sociální pracovnici z Ostravy, která byla sterilizována ve věku 21 let, představuje tento krok historické vítězství.

Bojovali jsme dlouho a tvrdě, abychom tuto bitvu vyhráli; Některé ženy jsou nyní staré, jiné jsou mrtvé. Jsem rád, že vidím jejich světlo ve spravedlnosti, “řekl Guardianu.

Barbora Chernusakova z Amnesty International uvedla, že odškodnění je důležitým krokem k zajištění práva obětí na nápravu.

„Doufáme, že přijetí zákona o odškodnění pošle zprávu dalším zemím v regionu, zejména Slovensku, které zatím takový kompenzační mechanismus nedodržuje,“ uvedla Černusková.

Varoval, že odškodnění by nemělo ukončit debatu o rasismu vůči Romům v České republice, protože romské děti čelí diskriminaci ve vzdělávání a jsou rozděleny do speciálních škol s velmi omezeným učivem. Romové čelili diskriminaci v zaměstnání a bydlení.

„Řešení těchto typů porušování lidských práv bude vyžadovat silný závazek na úrovni federálních a místních úřadů a Romové musí být uznáni za rovnocenné občany a jejich práva musí být chráněna,“ řekla Černusková.