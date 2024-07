Náhodné: Po dokončení 100 % Zelda: TOTK se hráč vydává sbírat všechny kameny

Už je to skoro rok, co The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vyšla na Switch a pro mnohé z nás se dobrodružství chýlilo ke konci. Jistě, můžeme se přesunout do Hyrule, abychom dokončili pár questů, provedli další průzkum nebo se ztratili v zázraku toho všeho, ale celkově jsme skončili.

Totéž nelze říci o speedrunnerovi a tvůrci obsahu Smallant. Poté, co oznámil, že ano Dosaženo 100% posvátné míry dokončení Během prvních dvou týdnů od vydání hry si možná myslíte, že streamovací služba také dokončí Linkovo ​​nejnovější dobrodružství. Ale mýlíte se.

V nedávném živém přenosu se SmallAnt vydal na misi sbírat každý jedinečný kámen ve hře. Ano, čtete to správně. SmallAnt nejen sbíral Korok semena, pojmenovaná místa, vedlejší úkoly, svatyně a další třídy potřebné pro 100% dokončení hry, ale také sbíral kameny (díky, Radarové hry).

Pokud to zní jako vtip, je to proto, že to tak nějak je – streamera inspiroval k zahájení sbírky komentátor, který tvrdil, že hru dokončil příliš rychle. To ale neznamená, že se SmallAnt příliš nesnažil.

Jak uvidíte v dalším videu, sada SmallAnt to musela obsahovat Každý kámen je jedinečný (Včetně Talus Hearts, padajících kusů Sky Island a kamenů) a museli pocházet Po celém HyerleDíky kouzlu mizejících prvků prostředí, když je od nich Link příliš daleko, musel SmallAnt nosit celou skupinu neustále s sebou (ať už jejich kombinací se zbraněmi nebo na obřím „Bouldermobilu“), aby zajistil že jeho práce nepůjde do ničeho.

Ale nebojte se, sbírka kamenů byla porovnána s tabulkovým procesorem pro každý předmět ve hře, takže víme, že nezůstal kámen na kameni… doslova.

Nebudeme se dostávat do podrobností o tom, jak SmallAnt dokázal dokončit tuto výzvu – ačkoli název jeho videa zní „V Tears of the Kingdom jsem posbíral každý kámen“, takže byste měli mít představu, jak dobře se mu to povedlo. – ale připravte se, že se dozvíte více o geologické struktuře Hyrule je toho víc, než jste si kdy mysleli, že se naučíte.