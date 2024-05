Náhled: Ukrajina U17 vs. Česká republika U17 – Predikce, týmové novinky, sestavy

Sports Mole hodnotí čtvrteční zápas mistrovství Evropy hráčů do 17 let mezi Ukrajinou do 17 let a Českou republikou do 17 let, včetně předpovědí, týmových zpráv a možných sestav.

Ukrajina U17 Budou se snažit získat své první body na mistrovství Evropy do 17 let, když se jim postaví Česká republika U17 Ve čtvrtečním zápase na stadionu Paralimni. Mezitím se Česká republika bude snažit získat další tři body poté, co zahájila svou kampaň pohodlnou výhrou nad Kyprem. Náhled zápasu Po absolvování kvalifikace se Ukrajina zúčastní mistrovství Evropy hráčů do 17 let poprvé od účasti na dvou po sobě jdoucích turnajích v letech 2016 a 2017. Bohužel pro Ukrajinu začali své tažení prohrou 1:0 se Srbskem poté, co se nedokázali vzpamatovat ze špatného začátku. Srbsko Dušan Mackiewicz Už ve druhé minutě vstřelil rozhodující gól a odsoudil Ukrajinu k těsné prohře v prvním kole. Poté, co se Ukrajina ve svých předchozích šesti účastech nepostoupila ze skupinové fáze, má nyní v následujících dvou skupinových zápasech proti České republice a Kypru co dělat, pokud se chce poprvé kvalifikovat do vyřazovacích bojů. Ukrajina ví, že v případě prohry odejde z turnaje ve druhém kole a Srbsko v zápase s Kyprem získalo alespoň bod. Na rozdíl od svých rivalů vstoupí Česká republika do čtvrtečního utkání sebevědomě poté, co své tažení zahájila v pondělí dominantním vítězstvím nad hostitelským Kyprem. Josef Kolařík Ve 26. minutě předtím otevřel skóre Marek Naskos A Matyáš Neschvatal Vstřelili gól, aby zajistili svému týmu pohodlný náskok na konci prvního poločasu. Ondřej Pincsa A Matěj Kvaček Ve druhém poločase pak každý vstřelil gól a pečetil výhru 5:0 v AEK Areně. Česká republika postoupila do vyřazovací fáze pouze v jednom z předchozích šesti účastí na mistrovství Evropy do 17 let. READ Superstar Arsenalu Pierre Emerick Aubameyang se zotavuje z malárie, když je v mezinárodní službě Sportovní Mohli by si ale zajistit postup do čtvrtfinále poprvé od roku 2006, pokud by porazili Ukrajinu a Kypr nezvládl souboj se Srbskem. Mistrovství Evropy U17 pro Ukrajinu U17: Mistrovství Evropy U17 pro ČR U17: Novinky týmu Po účasti jako náhradník v prvním poločase proti Srbsku, Oleksandr Soroka A Bohdan Redushko Oba usilují o účast primárně s Ukrajinou ve druhém kole. Artem Stěpanov I nadále bude vést lajnu, v sedmi zápasech za sedmnáctiletých vstřelil šest gólů. Mezitím prezident České republiky Jerry Selak Mohli byste být v pokušení vybrat si stejnou sestavu, která odstartovala dominantní výhru nad Kyprem. Pokud se Čelák rozhodne pro nezměněnou základní sestavu, Kvačík a Pencsa se budou muset spokojit na lavičce, přestože byli zapojeni do bodování v prvním kole. Základní sestava ukrajinského národního týmu U-17:

Makarenko; Shilikita, Tretiak, Digitar, Strelchuk; Olyčenko, Soroka, Redushko; Bogdanov, Bondar, Štěpánov Základní sestava české reprezentace do 17 let:

Obdržálek. Beran, Siegel, Mesič, Kolešic; Žižek, Naskos; Kolaric, Belzec, Sosna; Nafatal Říkáme: Ukrajina U17 1-1 Česká republika U17 Česká republika možná zahájila soutěž suverénním vítězstvím, ale vzhledem k tomu, že Ukrajina předvede mnohem těžší zkoušku, si myslíme, že se bude muset ve čtvrtečním zápase spokojit s bodem. Chcete-li analyzovat data o nejpravděpodobnějších skóre, skóre a dalších pro tento zápas, klikněte prosím sem. Náhled e-mailem Pro získání klikněte sem Atletický krtekDenní e-mail s náhledy a předpovědi pro každou hlavní hru!