Náhled sázky: Top 5 předpovědí pro sobotní kvalifikaci mistrovství světa

Super Eagles se drží za ruce, protože výhra v Tangeru je posune o jeden bod k postupu do play off.

Carthage Eagles míří do tohoto zápasu v Malabu na čele skupiny C, tři body před svými soupeři.

Vzhledem k tomu, že se neočekává, že by Kazachstán způsobil Francii žádné problémy, je velká šance, že domácí tým udrží čisté konto, stejně jako to udělali v opačném zápase na hřišti Nur-Sultan v březnu.

Rob Page vypadá dobře na vítězství, protože si užívá 14-zápasovou sérii bez porážky (W10 D4), která běží do listopadu 2018. Udrželi 11 čistých kont a to je něco, co se pravděpodobně bude opakovat.

Nizozemský tým vede průběžné pořadí s 19 body, pouhé dva body za Norskem nebo druhým místem. Proto je potřeba vyhrát, abyste se vyhnuli umístění v play-off, což by znamenalo, že šance na kvalifikaci budou hazardem a možná znovu vynecháte, jako se to stalo v roce 2018.

Pokud by člověk musel jít do opačného zápasu, kde Nizozemci vyhráli 4:0, mělo to být další snadné vítězství, zvláště s dobře připraveným Memphisem Depayem, který je s devíti góly na prvním místě seznamu střelců. V každé kvalifikaci vstřelil minimálně dva góly a zopakovat to v Podgorici jsou dobré peníze.