Náhled hráče 2022-23 Atlanta Hawks: Fate Craigie

Vít Krejčí je nejnovějším členem 14členné soupisky Atlanta Hawks a byl získán pro Maurice Harklesse spolu s úvahami o draftu koncem sezóny. Tento krok byl, upřímně řečeno, mzdovým smetištěm, abychom se zbavili asi 3 milionů dolarů na výplatní pásce a spadali pod hranici daně z luxusu, krok, který by mohl shrábnout desítky milionů dolarů peněz na přerozdělování daní. Navzdory tomuto obchodnímu kroku by to mohlo přinést na hřišti nějaké extra zisky, protože Krejčí, i když je pro hráče stále do značné míry legitimní, nabízí manipulaci s míčem na vysoké úrovni a neobvyklý výhled na hřiště pro člověka jeho velikosti.

Krejčí byl původně draftován Washingtonem Wizards ve druhém kole draftu NBA 2020 a krátce poté byl poslán do Oklahoma City Thunder, ale jednu sezónu strávil v zahraničí se svým profesionálním klubem Basket Zaragoza v ACB. Poté, co si na začátku následující sezóny zlomil ACL, přestoupil do Oklahoma City Blue of Thunder’s G League, aby si rehabilitoval koleno a strávil čas blízko své budoucí franšízy.

Později podepsal víceletou smlouvu s Thunder, aby byl součástí úsilí o přestavbu. Avšak pouze první rok této smlouvy byl plně garantován, což znamená, že Atlanta převezme nezajištěnou smlouvu Čechů do data záruky 10. ledna 2023. Ve své smlouvě na období 2023-24 má také týmovou opci, že nebude se musí vzdát před koncem aktuální sezóny.

Krejčí předvádí na kurtu opravdové drama jako 6 stop a 8 palců strážce/křídlo s úzkým knoflíčkem a efektními přihrávkami, které může stejně tak proklouznout do protějšího rohu nebo kopnout do nadhazovačů zezadu. -salto vzad. Navzdory své negativitě ve snaze skórovat se dostal až nahoru, průměrně 9,8 bodu, 5,3 doskoku, 3,0 asistence a 1,0 zisku za 36 minut své kariéry v NBA. Doposud Fett sledoval pouze 30 zápasů NBA ve 23 minutách klipu, z nichž většina přišla v druhé polovině loňské sezóny v Oklahoma City, přičemž vítězství bylo v pozadí vývoje hráče.

Určitě se o jeho dosavadním vývoji dá říci, že ochabl na úkor dlouhodobé přestavby, když si pár veteránů v té šatně vytvořilo vítězné návyky. A tak, když Češi přijíždějí do Atlanty v prostředí, které chce být v blízké i vzdálené budoucnosti skutečně konkurenceschopné, změna prostředí by pro něj potenciálně mohla vést k průlomové sezóně.

Krejčího hlavní dovednosti pramení z míče, jak talentovaný hráč hraje a přihrává. Vít má zabijácký crossover a taktilní obrat, aby ztratil svého obránce od odrazu, a to jak na půli hřiště, tak na přechodných pozicích. A má odskok potřebný k vyskočení a dokončení na ráfku, i když jeho hubená kostra mu často brání v zakončení kvůli kontaktu.

Krejčí také prokázal určitou zručnost v provádění pohybů obrazovky a hledání breakerů s přihrávkami do kapsy a dvěma týmy přes vrchol. S poměrem téměř 2:1 asistence na otočku v juniorské sezóně dělá poměrně dobrá rozhodnutí v podání míče, aniž by si vynucoval přihrávky. V jednom příkladu, během ohromujícího 21bodového vítězství nad Phoenix Suns koncem minulé sezóny, Craigie zaznamenal osm asistencí ve své kariéře navzdory několika hráčům kolem něj. I když Witt působí spíše jako křídelní dirigent než jako iniciátor, dokáže chytře udržet míč v rychlém pohybu a obtěžovat obranu.

Níže je skvělá asistence za zády Lindy Watersovi, když v minulé sezóně naskočil v rohu proti Hawks jako člen Thunder.

Zde Krejčí ukazuje svůj rychlý přechod z rohu, aby nechal svého obránce za sebou na cestě ke kraji.

A naposledy v předběžném vzrušení Hawks, podívejte se na zadní hokejovou asistenci v provozu v Abu Dhabi proti Milwaukee Bucks.

Některé skutečné sliby jsou i v Krejčího skokovém odpalu, který zatím zasáhl 32,7 % hloubek v omezené práci NBA. Jeho sada dovedností zahrnuje falešné propojky z falešných a resetovaných situací, stejně jako situace se zastavením obrazovky a zastavením.

Pokud má být jeho budoucností v NBA křídelní hráč, potřebuje se však naučit umisťovat a odklánět míč, a ještě v žádném případě není zničující křídelní křídlo chyť a střílej nebo chytej a jdi, aby ohrožoval obranu. . Protože většina jeho hodnoty spočívá v míči a Hawks mají dva manipulátory s míčem na úrovni All-Star, bylo by těžké získat skutečné Krejčího opakování, aby zahájil útok během herních situací.

V defenzivě se to stává skutečnou odpovědností. S váhou pouhých 195 liber, tlačený k obraně, ho jeho slza ACL připravila o boční hbitost, aby zůstal před soupeři. Navzdory své délce a rozpětí křídel nevytvářel velký obranný odpor ani turbulence a potřeboval by čas, aby se naučil bránit míč jako slabý boční křídelník.

Nenapadlo by ho mít tolik – pokud vůbec – minut vysoké páky pro Hawks, protože není o nic lepší než 13. muž na seznamu. Ve skutečnosti bude pravděpodobně více soutěžit s hráči Two-Way Trentem Forrestem a Jarrettem Culverem, aby našel způsob, jak se připojit k běžnému týmu, a možná uvidí nějaký čas s College Park Skyhawks. Ale může být použit jako záložní bod a příval energie, když je pohyb míče pomalý. Investice do projektu, jako je Vít Krejčí, bez zaručených peněz do budoucna, je opravdu malé riziko a na obzoru je pozitivní potenciál se pro něj nadchnout.