Sports Mole hodnotí středeční zápas mistrovství Evropy mezi Českem a Tureckem, včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Boj o místo v Euro 2024 vyřazovací fáze, Česká republika A krocan Zápas ve Volkspark v Hamburku ve středu večer.

Oba usilují o to, aby se v osmifinále připojili k Portugalsku, lídrovi skupiny F, a hvězdy Al Hilal se musí jednoduše vyhnout porážce, aby obsadily druhé místo, zatímco jejich český protějšek musí zvítězit v naději, že Gruzie nezklame.

Náhled zápasu

Hrdina postupu do čtvrtfinále Eura 2020, Česká republika se opět obrátila na svého hvězdného útočníka Patrik Schick Když potřeboval inspiraci, vstřelil vyrovnávací gól ve druhém poločase, aby Gruzii minulý víkend upřel její první vítězství na velkém turnaji.

Po prohraném úvodním zápase s Portugalskem měli Češi vážné potíže, když… George Mikautadze V přestávce prvního poločasu v klidu odpálil pokutový kop. Čech se však kolem hodiny vrátil a vstřelil svůj šestý gól v pouhých sedmi účastech na mistrovství Evropy.

I když se jim nepodařilo najít vítěze Ivan HašekOsud Portugalska nyní spočívá v jeho vlastních rukou a míří do dramatického finále skupiny F, ve kterém budou tři týmy bojovat o jisté místo v šestnáctce za Portugalskem.

Česká republika by mohla skončit na druhém místě, pokud porazí Turecko a Gruzie neomráčí Seleção v Gelsenkirchenu – ale pokud oba vyhrají, bude k jejich rozdělení potřeba brankový rozdíl.

Remíza by téměř jistě ukončila cestu České republiky skupinovou fází, zatímco v případě prohry by se do vyřazovacích bojů určitě nedostala.

Haškovo mužstvo možná dorazilo do Německa po sérii pěti výher v řadě – většinou přátelských – ale vyhráli jen čtyři z posledních 15 soutěžních zápasů před tímto vysokým střetnutím.

Kromě toho, vicemistr Evropy 1996 získal nejvíce bodů pouze z jednoho z posledních osmi zápasů skupinové fáze mistrovství Evropy proti Skotsku o tři roky dříve.

Turecko se mezitím může ještě podívat do historických knih, které excelovalo ve svých předchozích dvou střetnutích s Českou republikou na mistrovství Evropy, obě ve svém posledním zápase ve skupině.

Al Hilal dosáhl v roce 2008 ohromující výhry 3:2, o osm let později následovala výhra 2:0 a Al Hilal ve středu vyhrál tři ze svých tří zápasů, čímž si zajistil místo v dalším kole.

Ve skutečnosti se Turecko kvalifikuje do posledních 16 na druhém místě ve skupině, pokud se jednoduše vyhne porážce v Hamburku, kde má jistě velkou fanouškovskou základnu – v Německu se za posledních 60 let usadilo několik tisíc tureckých přistěhovalců.

Pouze pokud prohrají a Gruzie vyhraje Vincenzo MontellaMuži, kteří nedokážou postoupit; Jinak se stanou prvním tureckým týmem, který dosáhne vyřazovací fáze od působivého postupu do semifinále v roce 2008.

To vše i přes minulou porážku 3:0 s Portugalskem, kde došlo ke katastrofálnímu zmatku mezi záložním brankářem. Altajský pořadač A srdce obrany Samet Akaydin To vedlo k tomu, že si ten druhý vstřelil strašlivý vlastní gól.

Po výhře 3:1 nad Gruzií v úvodním zápase však Al Hilal Stars potřebuje ke kvalifikaci pouze jeden bod – a prohráli pouze tři z posledních 16 soutěžních zápasů.

Formát mistrovství Evropy pro Českou republiku:

Formát ČR (všechny soutěže):

Formát tureckého mistrovství Evropy:

Formace Türkiye (všechny soutěže):

Novinky týmu

Patrik Schick minulý týden zachránil Českou republiku červenou proti Gruzii a stal se nejlepším hráčem všech dob na evropském šampionátu, ale útočník Bayeru Leverkusen je pro středeční zápas velkou pochybností.

Pokud je to nutné, Mojmír Čitil Nebo elegantní klubový kamarád Adam Hložek Je pravděpodobné, že doplní kádr a možná bude i jmenován, protože český trenér Ivan Hašek se snaží ujmout vedení v utkání, které je téměř nutností.

S duem West Ham United se nic jiného nezmění Tomáš Souček A Vladimír Koval Hrál vlivné role ve středním záložníku a pravém obránci.

Mezitím Vincenzo Montella doufá, že bude brankářem první volby Mert Junuk Zpátky ve stodole. Po porážce s Portugalskem kvůli problému s kolenem se teprve uvidí, zda brankář Besiktase může nastoupit rovnou za Altaye Bindera.

Irfan Jan Qahwaji Zúčastnil se plného tréninku a měl by být k dispozici, zatímco Real Madrid je skvělý Arda Guler Mohl být připraven nastoupit poté, co mu lehké zranění třísel zabránilo v sobotní roli.

Poté, co byl zapsán podruhé ve dvou zápasech, Abdul Karim Al Bardaksi Nyní musí sloužit odpružení, takže Merih Demiral Je naplánován na vstup do turecké zadní čtyřky.

Základní sestava české reprezentace:

Stanic. Holz, Hranáč, Craigie; Koval, Souček, Provod, Dodera; Barak, tvá milá; Chitil

Základní sestava Turecka:

Bender. Muldur, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu; Akturkoglu, Guler, Yildiz; Yilmaz

Říkáme: Češi 1-2 Türkiye

Přestože zaznamenali nejvíce střel a nejvyšší počet zásahů ze všech týmů během prvních dvou skupinových zápasů při remíze s Gruzií, Česká republika dokázala skórovat pouze jednou.

Nemohou být ve středu tak prostopášní, zatímco Turecko si může dovolit odpovědět zkušeným souborem útočníků, kteří potřebují k postupu pouze jeden bod; Muži Vincenza Montella mohou být vzadu pochybní, ale pokud budou jejich mladé hvězdy jasně zářit, mohli by se kvalifikovat a vyhrát.

Chcete-li analyzovat data o nejpravděpodobnějších skóre, skóre a dalších pro tento zápas, klikněte sem.

