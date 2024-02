Náhled: Česká republika U21 vs Německo U21 – Předpověď, týmové novinky, sestavy

Sports Mole hodnotí nedělní zápas mistrovství Evropy do 21 let mezi Českou republikou do 21 let a Německem do 21 let, včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Obhájci titulu se budou snažit získat své první vítězství v turnaji Euro 2023 U21 Mistrovství ve druhém pokusu v neděli as Německo U21 potká Česká republika U21 Ve skupině C v Adjarabet Areně. Jan SuchoparkNěmecký národní tým v úvodním kole porazila Anglie 2:0, zatímco Němci klopýtli proti 10 mužům z Izraele při remíze 1:1. Náhled zápasu © Reuters Navzdory tomu, že Česká republika měla v prvním poločase svého úvodního zápasu proti Anglii pouze 26% držení míče, projevila známky života z protiútoku a považovala by se za smůlu, kdyby neskórovala do poločasu. Tyto promarněné příležitosti se nakonec vrátí, aby kously mladé lvy Jacob Ramsey Česká republika po dvou minutách druhé půle v poklidu otevřela skóre a Češka do té doby nedokázala odpovědět Emile Smith Rowe Z těsné blízkosti v prodloužení přeměnil na dvojnásobný náskok Anglie. I když si Češi z tohoto střetnutí mohou odnést mnoho pozitiv, předběžné pořadí skupiny C nedává pozitivní výsledek, protože Suchubařkův tým se již potácí na konci tabulky a bude poslán k odchodu ze skupinové fáze, pokud se kvalifikují. Utrpí zde porážku. Little Lions se do finále kvalifikovali jen těsně poté, co těsně porazili Island, ale od té doby, co porazili své severské sousedy v prvním zápase, už šest zápasů nevyhráli a vstřelili přitom jen skromné ​​dva góly. Na základě výkonu v prvním poločase proti Anglii je Česká republika na dobré cestě k ofenzivě, ale od roku 2011 se nedostala do vyřazovací fáze ME hráčů do 21 let a nyní čelí tvrdší zkoušce proti kontinentálním šampionům. . READ Výrazné a barevné "stodoly" definují design mateřské školy architekta © Reuters Německo binární Youssoufa Moukoko A Gesik Ngankam O izraelském brankáři mohou mít noční můry Daniel Perec Po nějakou dobu, když v roce 2021 šampioni mistrovství Evropy UEFA hráčů do 21 let dominovali vybranému mládežnickému týmu od začátku do konce, ale nějakým způsobem se dostali jen o jeden bod zpět do pravidla. V hektickém prvním poločase Moukoko neproměnil pokutový kop ve třetí minutě, než vstřelil izraelský míč Role překladatele A Německo Jan Aurel Pešek Do šesti minut od sebe, ale nápis byl zjevně na zdi pro Izrael, když Eden Karzev Ve 45. minutě byl vyloučen. Není překvapením, že Německo strávilo většinu z druhých 45 táborů uvnitř izraelské poloviny Antonio De SalvoSrbská strana neměla žádné odpovědi pro odolnost Izraele a byla udělena druhá penalta od Ngankama, kterou zachránil neproniknutelný Peretz 10 minut před časem. Di Salvo již svádí náročnou bitvu, aby zopakoval úspěch svého předchůdce Stefan KuntzAle vzhledem k jejich lepšímu disciplinárnímu rekordu je bod Německa momentálně dost dobrý na druhé místo ve skupině C, a to i přes remízu trojnásobných evropských šampionů. Jedna výhra v posledních šesti zápasech na všech turnajích morálce také nepomáhá, ale Německo prohrálo pouze jedno z osmi utkání s Českou republikou na úrovni do 21 let, naposledy vítězství 2:0 na mistrovství světa. Skupinová fáze Euro 2017 díky gólům Max Mayer A Serge Gnabry. Mistrovství Evropy U21 pro Českou republiku U21: Sestava České republiky U21 (všechny soutěže): Německé mistrovství U-21 pro mistrovství Evropy U-21: Sestava Německa U21 (všechny soutěže): Novinky týmu © Reuters Pozitivní na porážce trenéra Suchoparka s Anglií je, že jeho tým nečelil žádným novým obavám ze zranění a že změny mohou být po slibné ukázce omezeny na minimum. READ Zpráva WTA: Emma Radocano odstoupila z úvodního utkání Guadalajary Vasil Kosig A Václav Čejk Ve druhém poločase byli staženi, ale útočné duo se přiblížilo k rozbití zálohy Lvů a mohlo si zde ukousnout druhé sousto. Útočník však pět gólů Daniel Vela V závěrečné třetině může poskytnout aktivní pár nohou, zatímco Sparta Praha je chráněna Adam Karabek Při návratu do středu zálohy si může být jistý. Stejně tak Německo vyvázlo z remízy s Izraelem bez újmy, ale Moukoko a Ngankam se stali oběťmi ohavného online rasistického zneužívání po čtvrtečním penaltovém rozstřelu. Di Salvo byl „šokován a zklamán“ zneužíváním, ale nic nenasvědčuje tomu, že by se duo nedělního zápasu nezúčastnilo, a není pochyb o tom, že Moukoko si musí udržet své místo na hrotu útoku s útočníkem Brentfordu. Kevin Shady. Ngankam tedy možná bude muset doufat, že místo toho začne zeširoka nebo v hlubší roli Denis HuseyinbasicTen by ale měl od prvního hvizdu pokračovat na pozici číslo 10. Základní sestava české reprezentace do 21 let:

Garrus. Gabriel, Hranáč, Vitic, Ceddla; Karabek, Surf, Caloc; Jurská vila cossig Základní sestava německého národního týmu U-21:

Garrus. Gabriel, Hranáč, Vitic, Ceddla; Karabek, Surf, Caloc; Jurská vila cossig Základní sestava německého národního týmu U-21:

Atopolo. Vagnomann, Matrisiani, Bišek, Nitze; Krause, Kittle, Steeler; Hussein je nezbytný; Mokoko, Shadi Říkáme: Česká republika U21 1-2 Německo U21 Euro 2023 už má předpoklady pro skutečně nepředvídatelný turnaj a my bychom nedali přes Českou republiku, aby se jedna z jejich útočných her počítala proti německé obraně, navzdory jejich nedávným problémům, pokud jde o zakončovací šance. Německo může v tomto ohledu sympatizovat, ale šampioni mohli snadno přijít s přesvědčivou výhrou proti Izraeli v jiný den a my očekáváme, že Di Salvovi muži napraví své chyby uprostřed týdne, zahájí opožděnou obhajobu titulu a vytáhnou další brzký odchod z turnaje. turnaj. Malí lvi.