Náhled: Česká republika U17 vs Dánsko U17 – Předpověď, týmové novinky, sestavy

Sports Mole hodnotí středeční zápas mistrovství Evropy do 17 let mezi Českou republikou do 17 let a Dánskem do 17 let, včetně předpovědí, týmových zpráv a možných sestav.

Středa, Česká republika U17 Bude čelit Dánsko U17 Ve čtvrtfinále mistrovství Evropy do 17 let. Zatímco Česko skončilo na čele skupiny A s nejvyšším počtem bodů, Dánsko se po zisku čtyř bodů ze tří zápasů muselo spokojit s druhým místem ve skupině B. Náhled zápasu Česká republika se chystá podruhé nastoupit ve vyřazovací části mistrovství Evropy hráčů do 17 let poté, co prošla skupinovou fází s minimem fanfár. Kampaň zahájili komplexní výhrou 5:0 nad hostitelským Kyprem, poté porazili Ukrajinu 3:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále s jedním zápasem do konce. Zdálo se, že Česko utrpí první porážku na turnaji, když Srbsko v posledním nedělním zápase ve skupině postoupilo 3:2. Česká republika však přinesla dramatický pozdní obrat, když skórovala v 89. a 93. minutě, vyhrála 4:3 a dostala se do čela skupiny A. Nyní zaměří svou pozornost na středeční čtvrtfinále, kde se pokusí zajistit své první vítězství ve vyřazovací fázi od poražení Španělska v semifinále turnaje v roce 2006. Dánsko začalo mistrovství Evropy hráčů do 17 let výhrou 2:0 nad Walesem, poté remizovalo 2:2 ve svém druhém zápase ve skupině proti Chorvatsku. Poté, co si z prvních dvou zápasů odvezli čtyři body, se po nedělní porážce 4:0 s Rakouskem prověřili skutečností. Naštěstí pro Dánsko tato zničující ztráta nebyla drahá, protože Chorvatsko, které nedokázalo porazit Wales, zajistilo, že se kvalifikovalo do vyřazovací fáze počtvrté v historii turnaje. Předtím se kvalifikovali do play off v letech 2002, 2011 a 2022, přičemž všechny tři tyto zápasy skončily porážkou. READ Nizozemsko a Německo soupeří o vítězství v kvalifikaci mistrovství světa | buvolí sporty Po šesti inkasovaných gólech v posledních dvou zápasech má Dánsko velké úsilí o první vítězství v kvalifikačních kolech nad reprezentací České republiky, která zakončila skupinovou fázi jako nejlepší střelci turnaje. Mistrovství Evropy U17 pro ČR U17: Mistrovství Dánska do 17 let Mistrovství Evropy do 17 let: Novinky týmu prezident České republiky Jerry Zylak Po změně sestavy v přípravě na nedělní výhru nad Srbskem se chystá provést řadu změn. Od Žiláka se očekává, že si lajky zapamatuje Matyáš Šilhavý, Jerry Missick, Jakub Kulíček, Šimon Slončič A Ondřej Pincsa. Josef Kolařík Bude se snažit pokračovat ve své dobré formě poté, co dvakrát skóroval ve dvou ze tří zápasů České republiky ve skupinové fázi. Co se týče Dánska Olti Hosseini Pravděpodobně bude povolán po příchodu z lavičky, aby nastoupil jako náhradník v prvním poločase proti Rakousku. Arzenál Chido Obi I nadále bude řídit řadu, když nastoupil ke každému ze tří zápasů Dánska na turnaji. Základní sestava české reprezentace do 17 let:

Obdržálek. Řehajek, Krbalic, Mesic, Kolesic; Slončič, Panos; Kolaric, Belzec, Pinxa; Nafatal Základní sestava dánského národního týmu U-17:

Prem Hareld. Lutzhoft, Sundgaard, Markmann, Andersen; Hosseini, Lassen, Obrovský; Abildgaard, Johansson, Obi Říkáme: Česká republika U17 3-1 Dánsko U17 Česká republika ukázala svou palebnou sílu na postup do čtvrtfinále a věříme, že se její útočný talent znovu projeví, aby ve středečním čtvrtfinálovém utkání udělal rozhodující rozdíl. Chcete-li analyzovat data o nejpravděpodobnějších skóre, skóre a další pro tento zápas, klikněte sem. Náhled e-mailem Pro získání klikněte sem Atletický krtekDenní e-mail s náhledy a předpovědi pro každou hlavní hru!