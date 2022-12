Nadal, Swiatek se po hvězdné sezóně 2022 stal mistrem světa ITF

Rafael Nadal byl popáté v kariéře korunován mistrem světa mužů ITF, zatímco nejlepší nasazená Iga Switek vyhrála cenu žen po hvězdné sezóně 2022, informovala Mezinárodní tenisová federace (ITF) ve čtvrtek 15. prosince.

Světová dvojka Nadal bojoval ze dvou setů, aby porazil Daniila Medveděva ve finále Australian Open v lednu o svůj 21. grandslamový titul, než si v červnu zajistil 22. titul na 14. French Open.

Španěl se připojil k nedávno vysloužilému příteli a rivalovi Rogeru Federerovi jako pětinásobný mistr světa ITF za Petem Samprasem (6) a vítězem z roku 2021 Novakem Djokovičem (7).

„Jsem velmi šťastný, že jsem popáté vyhrál Mistrovství světa ITF,“ řekl 36letý Nadal, který toto ocenění získal také v letech 2008, 2010, 2017 a 2019.

„Když jsem vyhrál cenu poprvé… nečekal jsem, že budu po 14 letech pokračovat ve hře na tak vysoké úrovni. Bylo skvělé vyhrát podruhé Australian Open a samozřejmě vyhrát Rolanda.“ Garros.“

„Jsem vděčný za podporu svého týmu a fanoušků po celém světě a už se těším na sezónu 2023.“

Swiatek vyhrál francouzské a americké mistrovství a také tituly v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu, Římě a San Diegu. Celkově vyhrála 67 zápasů a byla na prvním místě seznamu finalistů, kterých dosáhla a získala tituly.

21letá hráčka, která je také vyhlášena nejlepší hráčkou roku na okruhu WTA, uvedla, že velká ocenění v jejím „velkém roce“ ukázala, jak daleko se dostala.

„Vážím si toho a chci poděkovat ITF,“ řekl Swiatek, který je prvním polským singlistou, který vyhrál cenu ITF.

„Nestalo by se to bez mého týmu, mé rodiny a fanoušků z Polska a celého světa. Považujte to za naši společnou cenu za úžasné dobrodružství na hřišti v roce 2022.“

V kategorii mužských dvojic získali ocenění poprvé Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury, potřetí české duo Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. -Rappler.com