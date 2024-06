Na počest amerického herce a režiséra Vigga Mortensena byl zahájen festival českých filmů

FILE – Viggo Mortensen se účastní premiéry filmu „The Dead Don’t Hurt“ během Mezinárodního filmového festivalu v Torontu 8. září 2023 v Torontu. V západočeských lázních Karlovy Vary zahájil mezinárodní filmový festival poctou americkému herci a režisérovi Viggo Mortensenovi. Mortensen, třikrát nominovaný na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon, převezme Cenu předsedy festivalu na slavnostním zahájení v pátek 28. června 2024 a uvede svůj druhý celovečerní film Mrtví neublížili. (Foto: Joel C. Ryan/Invision/AP, Soubor)

PRAHA (AP) — Poctou americkému herci a režisérovi zahajuje mezinárodní filmový festival v západočeském letovisku Karlovy Vary. Viggo Mortensen.

Mortensen, třikrát nominovaný na Oscara za nejlepšího herce, převezme na pátečním zahajovacím ceremoniálu cenu předsedy ceremoniálu a uvede svůj druhý celovečerní film Mrtví neublížili.

Speciální host festivalu, oscarový režisér a producent Steve Soderbergh, uvede dva filmy „Kafka“ a „Mr. Neff“ v retrospektivě nazvané „The Wish to Be a Red Indian“: Kafka a kino.“

Retrospektiva uvede filmové adaptace knih Franze Kafky k jeho 100. výročí.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary potrvá do 6. července. Velká porota, včetně australského oscarového herce Geoffreyho Rushe, posoudí 12 filmů pro hlavní cenu, Křišťálový glóbus.