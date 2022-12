Muzeum WA Boola Bardip se promění v říši divů

U knihy nesmyslů se mnoho lidí snažilo pochopit Alenku v říši divů.

Malá holčička, která spadne, pronásleduje bílého králíka přes zrcadlo, ocitne se v surrealistické říši divů plné kouzelných lektvarů, bizarních čajových dýchánků a mluvících koček je jedním z nejmocnějších prvků v populární kultuře za posledních 150 let, od té doby. Lewis Carroll první. Inspirován dcerou přítele, aby s neukojitelnou zvědavostí sestavil příběh dívky.

A ačkoli jste snili o dobrém desetiletí, než začaly filmy, snad žádný jiný příběh neuchvátil představivost filmařů. Filmů o Alence je 47, od prvních 10 minut Alenky v říši divů z roku 1903 po Disneyho nevýrazný překlad z roku 1951 až po surrealistickou adaptaci z roku 1988 od českého režiséra Jana Švankmajera.

ikona fotoaparátu Čajový dýchánek v říši divů. jemu připisováno: Phoebe Powellová

Takže v roce 2018, když ACMI v Melbourne a Museum of Screen Culture hledali nové téma, do kterého by se mohli ponořit, bylo sledování Alice po králičí noře logickým místem, kam jít.

„Hledali jsme prostředek pro takové druhy výstav, které se konají, které jsou vysoce interaktivní, velmi divadelní a využívají hodně vyprávění. Přišli jsme s příběhem Alice a je to dobrý prostředek k tomu,“ řekl Chris Harris. , ředitel výstav a prohlídek AMCI.

Výsledkem je Wonderland: pohlcující muzejní zážitek, který návštěvníky zavede do světa Alenky. Od večeře s šíleným kloboučníkem až po návštěvu zahrady Queens Croquet, show vezme lidi na divočejší a zvědavější cestu přes zrcadlo, dolů do králičí nory – a do 100 let Alice na plátně.

„Uvědomili jsme si, že tento příběh byl pro kreativní režiséry skutečně způsobem, jak experimentovat a využívat svou představivost,“ řekl Harris. „A tak jsme se rozhodli skutečně prozkoumat 100 let kreativity prostřednictvím filmu a příběhu Alice.“

Několikanásobně oceněná výstava ACMI nyní přichází do Perthu, bude zahájena v WA Museum v pátek 16. prosince a rozmístí se na ploše 1 000 metrů čtverečních a obsahuje více než 300 kusů a rekvizit z filmů Alice a více než 40 animací a interaktivních exponátů. Návštěvníci muzeí v Melbourne, Singapuru a na Novém Zélandu před jejich zavřením kvůli COVID. Perth je po Solitude prvním místem, které se na přehlídce bude konat.

ikona fotoaparátu Wonderland Tea Party je transformován videomappingem. jemu připisováno: Phoebe Powellová

„Je to velmi interaktivní a velmi divadelní,“ říká Harris o říši divů. „Je to, jako byste se někdy ocitli uvnitř filmové kulisy a jindy si připadali jako na nějaké bláznivé digitální cestě. Udělali jsme digitální verzi Tea Party a vy sedíte přes stůl v bílé místnosti na bílý stůl. Vše je oživeno pomocí video setu a vy budete moci vidět, jak kolem vás roste čajový obřad.“

Návštěvníci také dostanou „Mapu ztracené říše divů“, která má uvnitř digitální čip. Mapu pak lze použít k aktivaci skrytých zážitků, jako jsou projekce nebo hádanky v celé expozici, což zní složitě, ale jak by řekl Dodo z říše divů: „Nejlepší způsob, jak to vysvětlit, je udělat to.“

Harris říká, že kurátoři byli ohromeni tím, jak jsou návštěvníci výstavy vítáni, přičemž mnoho rodin přijíždí v uniformách – v novozélandské říši divů se dokonce konal svatební obřad. Říká, že různé generace mohou mít různé představy o příběhu – od starších lidí, kteří znají Disney verzi, zatímco mladší návštěvníci znají surrealistickou interpretaci Tima Burtona z roku 2010.

ikona fotoaparátu Říše divů, spravedlivá. jemu připisováno: Phoebe Powellová

„Je tu spousta různých reakcí na příběh jako na příběh a trochu se mění s dobou a tím, co lidi zajímá,“ říká Harris a dodává, že pro kurátory v říši divů byla věc, která je zaujala, myšlenka Alice jako odvážná dívka plná zvědavosti.

„Spojili jsme se s tím, že je to příběh opravdu silné mladé dívky, která se jí v králičí noře nebojí,“ říká Harris. „Opravdu ji zaujalo prozkoumávat a setkávat se se všemi těmi lidmi a objevovat všechny tyhle věci. Pro nás to byl také jakýsi feministický příběh o posílení postavení dívek. A snažili jsme se za ten provaz zatáhnout opravdu tvrdě.“

Což dává dokonalý smysl.