Může to být další DLC postava od Super Smash Bros. Ultimate je oblíbený fanoušek

Super Smash Bros. Konečný Další postava DLC může být oblíbená mezi fanoušky, nebo alespoň to naznačuje poněkud přesvědčivá teorie fanoušků. Pokud se někoho zeptáte Super Smash Bros. Ultimátni Hráč na Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite Jakou postavu chtějí přidat do stíhačky na platformě, je velká šance, že uslyšíte jména jako Sora, Geno, Waluigi, Lloyd, Master Chief, Doomguy, Jonesy a Crash Bandicoot, kteří , možná jiná než Sora, je nejvyhledávanější postavou DLC. Podle nové teorie však do hry přichází předchozí ikona PlayStation.

Teorie začíná oznámením Crash Bandicoot 4: Je čas Na Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite – a další platformy – přichází příští měsíc 12. března. Odtud se teorie spojuje se starou teorií Amiibo, Vynikající Smash Bros. Ultimátni DLC teorie.

Podle Amiiboovy teorie, přinejmenším zatím, příští bojovník vyjde do konce března, protože další vlna amiibo by měla být spuštěna na konci měsíce. Jinými slovy, amibo teorie a verze Crash 4 Zdá se, že na Switchi a Switch Lite spolu vycházejí velmi dobře, alespoň pro některé fanoušky Nintendo.

Tím však teorie nekončí. Hledá také starý únik Activision, který zaznamenal plány na oživení Crash Bandicoot. A toto je krytí Pády ke mě Super Smash Bros. Ultimátni. Udělejte tuto novou část zajímavější Převod Tvrdí, že Activision s franšízou trochu může. Opět platí, že načasování tohoto úniku Activision a vše výše je rozhodně zajímavé.

12. března

> Teorie Amiibo říká, že do konce března vyjde další bojovník

„Únik“ Activision definuje vzájemnou spolupráci se Smashem je posledním krokem oživení Crash

Mohlo by se to nakonec stát chlapcům? – Wasim Dan (handsomeddan) 9. února 2021

Vše, co říkalo, je nyní jen teorie. Navíc, i když představuje přesvědčivý případ, existuje mnoho dalších Super Smash Bros. Ultimátni Teorie v průběhu let a téměř všechny se nikdy neuskutečnily. Jinými slovy, vezměte si tady všechno s rezervou.

K dispozici Super Smash Bros. Ultimate přes Switch a Switch Lite. Chcete-li získat další informace o nejprodávanějším a kriticky uznávaném bojovníkovi na platformě, klikněte Tady.