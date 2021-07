Může se stát cokoli – Pliskova v říši snů po dosažení wimbledonského finále

Tennis – Wimbledon – All England Tennis and Croquet Club, London, Britain – 8. července 2021 Karolína Plíšková z České republiky slaví vítězství v semifinálovém zápase proti Belarus Arena Sabalenka Reuters / Paul Childs

LONDÝN (Reuters) – Češka Karolína Plíšková překonala svá očekávání o dosažení svého prvního wimbledonského finále tím, že ve čtvrtek porazila Arynu Sabalenkovou, ale může se stát cokoli, když v sobotu čelí světové jedničce Ash Barty.

29letý hráč, bývalý nejvýše postavený hráč, se vrátil ze setu do druhé nasazené Sabalanky, aby vyhrál 5-7, 6-4, 6-4, poprvé za 10 let, co tak učinil v ženské semifinále. V All England Clubu.

Tyto dva metry vysoké bitterky bojovaly, když duo mezi sebou v těsné konkurenci získalo 32 es, čímž překonalo rekord Wimbledonu, který držely Serena Williams a Victoria Azarenka od roku 2012, kdy vystřelily 25 es.

Nakonec ji osmička Pliskova uklidnila, když získala své první vítězství nad 23letou Běloruskou a dosáhla svého prvního grandslamového finále od US Open 2016.

„Myslím, že jsem stále o polovinu tak dobrý, jak tomu nemohu uvěřit, protože jsem byl na tomto turnaji nějakým snem udělat druhý týden, samozřejmě, protože jsem ve druhém týdnu už nějakou dobu nebyl, “řekla ve zprávách. konference.

“Nikdy jsem nepřemýšlel o možnosti jít do finále. (Trenér) Sasha (Bajin) mi byl velmi sebejistý. Řekl: ‘Řekl jsem ti, že jdeš do finále’ …

“Věděl jsem, že to bude velmi blízké, protože oba podáváme velké, takže jsem věděl, že bude mnoho malých šancí. Zvláště po prohře prvního setu jsem si myslel, že bude velmi těžké tento zápas vyhrát.”

„Poté, co vyhrála dva sety ve způsobu, jakým sloužila dnes, si myslím, že podávala neuvěřitelně, a všechny moje šance přinesly skvělé podání.“

Čekání na večírek

Špičková Barty stojí Plíškovu na cestě k jejímu prvnímu grandslamovému titulu, jehož cílem je poprvé zvednout vodní misku Venus.

Preferuje historii Austrálie, která v předchozích dvou setkáních zvítězila nad Plíškovou pětkrát.

Češka však byla klidná, ale sebevědomá ve schopnost překvapit a nakonec ukázala, že její potenciál nebyl realizován.

„Zatím moje druhé finále, podruhé proti hráči číslo jedna na světě,“ řekla s úsměvem poté, co ve finále prohrála s Angelique Kerberovou, která ve čtvrtek ve Wimbledonu prohrála s Bartym ve čtvrtek. Na Flushing Meadows v roce 2016.

„Ale ne, myslím, že to už nemůže být lepší. Chcete hrát nejlepšího hráče ve finále. Samozřejmě, nechci, aby tam byl někdo jiný.

“Měli jsme několik dobrých zápasů. Samozřejmě, že několikrát prohrála. Ale myslím si, že má velmi těžký zápas (proti ní). Bude to těžké na trávě kvůli jejím skluzu a její hře obecně.”

„Je to finále. Může se stát cokoli. I pro ni vím, že měla velké slamy, ale také pro ni je to její první wimbledonské finále. Myslím, že oba máme dobré šance.

„Doufejme, že to bude také dobrý zápas, protože to bude vždycky zábava.“

(Zprávy: Christian Radnedge) Úpravy: Ken Ferris

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.