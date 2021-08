Může Evropa zezelenat bez jaderné energie?

Před deseti lety po tsunami Fukušima Německo, reaktor v severním Japonsku, které způsobilo jadernou katastrofu, se rozhodlo vyřadit 12 jaderných elektráren. Během několika měsíců byly první továrny uzavřeny. Na konci roku 2022 budou naposledy vytaženy poslední tři palivové tyče.

Německo chce být uhlíkově neutrální do roku 2045. Evropská unie si klade za cíl dosáhnout čistých nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050. Může však Evropa dosáhnout svých cílů, pokud její největší ekonomika opustí jadernou energii? Evropské země, které vyrábějí jadernou energii, trvale vypouštějí nižší hladiny oxidu uhličitého než ty, které jadernou energii nevyrábějí (viz graf). V letech 2000 až 2019 byly německé emise na obyvatele v průměru o 43% vyšší než v zemích s jadernou energií. Je to hlavně proto, že jsou stále velmi závislé na fosilních palivech pro elektřinu a vytápění. Jiné země, jako například Dánsko a Island, dokázaly snížit emise bez použití jaderné energie – obě však těží z bouřlivých pláží, kde větrné turbíny zvoní silněji.

Většina Němců toto usnesení v roce 2011 podpořila a mnozí jej stále podporují. Ve svém prohlášení k všeobecným volbám v září se Strana zelených, které The Economist předpověděl, že pravděpodobně získá nejméně 14,5% křesel v Bundestagu, zavázala tlačit na ostatní evropské země, aby se vzdaly jaderné energie. V červenci bylo údajně Německo požádáno o podporu Rakouska, Dánska, Lucemburska a Španělska při odmítnutí plánů EU klasifikovat jadernou energii jako „zelenou“ pro investiční účely (EU dosud nerozhodla).

Většina německých sousedů neposlouchá (viz graf). Ze 17 evropských zemí, které vyrábějí jadernou energii, má pouze Británie v plánu brzy uzavřít všechny elektrárny a stále staví nové. Přestože Švýcarsko zakázalo novou výstavbu, umožní stávajícím zařízením fungovat „tak dlouho, jak to bude bezpečné“. Polsko, které se do značné míry spoléhá na uhlí, začne stavět svou první jadernou elektrárnu v roce 2026. V březnu lídři České republiky, Francie, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska napsali Evropské komisi stížnost, že jejich země „rozvoj jaderné energie“ byl zpochybněn řadou členských států.

Blíží se německé volby a země se vzpamatovává z nejnovější situace katastrofální povodněGlobální oteplování bude ve veřejné agendě na prvním místě. Dobře regulovaná jaderná energie BezpečnýPoskytuje stabilní zdroj elektřiny s nulovými emisemi. Někteří politici se však zdráhají o tom diskutovat. Většina z toho, co řekl Armin Laschet, vůdce vládnoucí strany CDU, který by mohl být příštím kancléřem, byla většina z toho, že země by se měla nejprve vzdát uhlí a poté jaderné energie. Krajně pravicová alternativa Německa je jedinou stranou, která navrhuje návrat k jaderné energii. Myšlenka jaderného zvratu zůstává pro většinu německých politiků extrémně toxická.