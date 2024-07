Muž z Oregonu je „vyděšený“ poté, co se dozvěděl, že mohl být infikován kvůli chybě v nemocnici, která postihla tisíce lidí

Portland, Oregon.Quinn) — po velké zdravotní expozici, která postihla tisíce pacientů v Oregonu Oznámil to minulý týden Oregonský zdravotní úřadPřihlásil se muž, který řekl, že se nyní bojí o své zdraví a svou rodinu poté, co obdržel oznámení, že může být nakažen.

To vše přichází poté, co OHA oznámila… Lékař ve třech místních nemocnicích vystavuje pacienty riziku Od infekcí, jako je HIV, hepatitida B a C po nedodržení správných protokolů.

„Šel jsem na normální preventivní opatření a vyšel jsem s tím, že bych mohl být nakažený,“ řekl muž, který souhlasil s rozhovorem s KOIN 6 News pod podmínkou anonymity kvůli možným zdravotním problémům.

Muž řekl, že si přišel pro jednoduchou proceduru, ale byl čím dál tím více nervózní a kladl další otázky poté, co mu Legacy Health poslalo dva dopisy týkající se procedury 15. května.

Bývalý pacient Legacy Hospital sdílel zprávy z nemocnice, které vypadaly, že mají opačné poselství. června ho informovali o možném narušení postupů kontroly infekce během operace, přičemž tvrdili, že „tento problém nemá vliv na vaše zdraví“.

Potom 10. července obdržel druhý dopis z nemocnice, ve kterém stálo: „Tento postup vás mohl vystavit infekci.“

„Nechápu, jak mi nejdřív bylo řečeno, že mi žádné nebezpečí nehrozí, a teď mi po měsíci a půl říkají, že ano,“ řekl muž KOIN 6. „My pacienti, kterých se to týká, potřebujeme vědět, co se děje.“

Je jen jedním z více než 2 400 pacientů v Oregonu, kteří byli nyní informováni, že kromě HIV mohli být vystaveni hepatitidě B a C. OHA uvedl, že k tomu došlo poté, co se nejmenovaný lékař zúčastnil procedur vyžadujících intravenózní sedaci v lékařském centru Providence Willamette Falls a Legacy Health Mt. Hood a nedodržovali správně protokoly. Poté, co v letech 2017–2024 pracoval na obou pracovištích, byl z Oregonské anesteziologické skupiny ukončen.

„Bojím se o své zdraví, samozřejmě se bojím o zdraví své rodiny, která už mohla být odhalena “ řekl muž.

KOIN 6 News se obrátila na Legacy Health, aby objasnila nesrovnalost. Řekli, že kromě svého původního komentáře z minulého týdne nemají co dodat. OHA a Providence obdržely podobné odpovědi, když je KOIN 6 oslovil také.