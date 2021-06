Muž v punčochách! Kieran Tierney se ze všech sil snažil hrát na Skotsku proti Anglii na Euro 2020

V komedii Mel Brooks Robin Hood: Muži v punčochách hrdina stejného jména vyhrává den na konci filmu tím, že v duelu porazil zlého prince Johna a získal voňavou ruku služebné Marianne.

Bude mít na sobě přesně stejné oblečení jako legendární psanec, zajistí, že Kieran Tierney uspěje ve své snaze být fit na zítřejší anglický zápas a být schopen pomoci Skotsku zabít jejich staré nepřátele?

Hráč Arsenalu je jistě optimistický.

Obránce, který v pondělí vynechal úvodní zápas skupiny D proti České republice v Hampdenu kvůli namáhání lýtka v tréninku, vynaložil velké úsilí, aby se dostal do zápasu ve Wembley.

Neměl žádné výhrady k tomu, aby měl na sobě pár dlouhých kompresních punčoch, které mu pomohly se zotavit. Když včera mluvil s médii na národní týmové základně mimo Darlington po absolvování tréninku, připustil, že se ve svém oblečení cítí směšně. Ale pokud se zotaví a bude k dispozici pro výběr, bude to stát za to.

Na otázku, zda udělá vše pro to, aby byl v základní sestavě v severním Londýně, Tierney odpověděl: „Ano, 100 procent. Mám na sobě ponožky, které vám to ukazují. Proč mám na sobě punčocháče?“

Skóre, dokonce i remíza, proti straně Garetha Southgate pomůže oživit naděje, kterou měla strana Steva Clarka ve vyřazovacích kolech před Euro 2020.

Tierney, bývalý keltský levý bek, který vynikal od chvíle, kdy ho Clarke přesunul do pozice levé poloviny, se snaží hrát svoji roli.

„Je to velká hra,“ řekl. “Není pochyb o tom, není co skrývat. Jsou také týmem světové úrovně. Jdeme tam a uděláme maximum. Doufejme, že dokážeme dát dobrý výkon.”

“Nebyli jsme tu 23 let. Řekl bych, že věříme, ale vždy můžeme věřit více. Myslím tím víru v to, že budeme hrát poslední dvě hry, ne víru, že jsme dobří hráči.”

“V posledních pár zápasech je důležitá víra v to, že můžeme pokračovat, a víra v to, že ještě můžeme získat dobrý šampionát. Budou to těžké zápasy (v úterý hrají finalisté Skotska a Ruska 2018 v divizním finále v Glasgowě) proti soupeř Silný a tvrdý. “

Sledovat Andyho Robertsona a jeho spoluhráče, kteří utrpěli zklamáním porážkou 2: 0 po boku Jaroslava Silhaviho, bylo srdcervoucí. Ale dívá se dopředu, ne zpět. Je přesvědčen, že mohou dát opačný směr a dosáhnout svého cíle, kterým je získání místa ve vyřazovacích kolech.

“Upřímně jsem se asi cítil desetkrát horší než všichni ostatní,” řekl. „Ale s tím se ve fotbalu musíte vypořádat. Dostáváte vzestupy i pády. Toto bylo dole. Musím se považovat za šťastného, ​​děje se spousta špatných věcí a mnohem horších věcí, které se mohou stát. Jen dělám v pátek večer se snažím být fit. “

“Myslím, že mezi těmito dvěma týmy toho nebylo moc. Chtěli jsme lepší výkon, chtěli jsme lepší výsledek, chtěli jsme dobrý start do turnaje. Bohužel jsme ne, ale při pohledu na oba týmy si musíte představit naše šance. Jsme zde z nějakého důvodu. Musíme být. Věříme si víc v sebe, myslím také.

„Každý v této šatně už měl špatný výsledek. Nemůžeš příliš klesat. Také jsme měli šance. Je to jen fotbalový turnaj. Výsledek nikdy nedostaneme, ale zbývají nám dva zápasy a nikdy nevíte, co by mohlo přihodit se.”

Tierney prospíval od přestěhování do Arsenalu přestupem z Celticu 25 milionů liber v roce 2019. V loňském roce pomohl Emirates Stadium vyhrát FA Cup a nyní je všeobecně považován za jednoho z nejlepších anglických levých obránců, pokud ne na světě. . Skotsku by velmi prospělo, kdyby byl v parku zpočátku vzhledem ke svým zkušenostem na jihu.

Jistě, konfrontace s anglickým útočníkem Harrym Kanem a hraní na Wembley by se chlapec Wishaw nebál.

„Je to světová třída,“ řekl. “Myslím, že každý, kdo to vidí, a každý, kdo sleduje fotbal, to ví. Je velmi klinický, může dělat cokoli. Může být pozdě a krátký. Bude to těžký zápas.”

„Hrál jsem tam (ve Wembley) několikrát a naštěstí pro Arsenal jsme tam měli nějaké dobré výsledky. Pokud to dokážu udržet, budu šťastný.

“Musíte věřit, musíte tam jít s herním plánem, abyste odvedli dobrou práci, a to je to, na čem jsme pracovali na tréninku. Máme další tréninkový den, na který se můžeme těšit před zápasem.”

“Možná nám vyhovuje, že jsme smolaři. Půjdeme tam a budeme bojovat za všechno. Je to derby. Je to velká rivalita ve fotbale. Těšíme se na to. Není pochyb o tom, že jsme opravdu těším se na tento zápas. “

Televizní přenos na Euro 2020 připomněl mnoha fanouškům Skotska, že tak nenávidí Anglii. Jejich vítězství na mistrovství světa v roce 1966 dostalo příležitostné zmínky. Ale Tierney ví, že on a jeho spoluhráči budou připraveni přijmout nepřátele číslo jedna bez ohledu na to.

„Abych byl upřímný, neviděl jsem ho,“ řekl. „Každý, kdo to viděl, to může použít jako motivaci, ale nemyslím si, že v šatně je jediný člověk, který potřebuje motivaci, abych byl upřímný. Nedělal bych si starosti s tím, co říkají ostatní lidé.“

Ve 25-tisícovém davu ve Wembley bude jen omezený počet fanoušků Skotska kvůli omezením společenského distancování se od Covid-19. Ale Tierney byl ohromen hlukem, který tartanská armáda udělala proti České republice. Myslí si, že fanoušci udělají obrovský rozdíl.

„Fanoušci si mysleli, až do posledního kopnutí do míče,“ řekl. “Podle toho, co jsem slyšel, byla na začátku zápasu skvělá atmosféra a to je to, co potřebujete. Pokud jde o Wembley, jsem si jistý, že budou slyšet i fanoušci Skotska, kteří tam jsou, a pomohou nám. Jít do posledního zápasu bude pomozte nám fanouškům. “