Muž, kterého smetli v Austrálii, přežívá díky Apple Watch

Zařízení Apple mají mnoho funkcí, které uživatelům pomáhají snadno kontaktovat pohotovostní služby. Tentokrát se Rick Sherman ocitl v nesnázích poté, co ho smetlo rozbouřené moře v australském Byron Bay. Naštěstí se mu podařilo pomocí telefonu přivolat pomoc. Apple Watch Ultra.

Muž ztracený na moři je zachráněn díky svým Apple Watch

Jak informoval australský list Letters of NewsSherman surfoval na Tallow Beach, když se dostal do dopadové zóny, kde se lámaly vlny. „Dostal jsem do hlavy dvě velké vlny a byl jsem chvíli pod vodou a začal jsem tam pod vodou trochu panikařit a zmítat se v křečích,“ řekl Sherman.

Přestože má Sherman velké zkušenosti se surfováním a plaváním, po neúspěšném pokusu najít kanál, který by ho dovedl zpět na břeh, si uvědomil, že má potíže. „Asi po 20 minutách bylo jasné, že se nebudu moci vrátit a že potřebuji pomoc,“ řekl.

Vzhledem k tomu, že si jeho plážový partner myslel, že surfař šel nakupovat, nikdo ho ve skutečnosti nehledal. Ale Sherman měl na sobě Apple Watch Ultra, který má vestavěné mobilní připojení. Poté zavolal australskou záchrannou službu, která zůstala na lince hodinu, dokud nedorazil záchranný tým.

„V tuto chvíli jsem byl velmi daleko od moře, byl jsem zasažen větry a silnými vlnami a bylo velmi obtížné je využít.“ [the watch]“Musel jsem ho zvednout k uchu, abych slyšel, co se děje, a mluvil s respondentem.“ Ale navzdory výzvám byl Sherman zachráněn a nyní se mu daří dobře.

Apple Watch byly od série 2 certifikovány jako voděodolné do 50 metrů. S Apple Watch Ultrakterý má robustnější konstrukci, aby obstál v těch nejnáročnějších scénářích, jaké si dokážete představit, a odolnost proti vodě byla zvýšena až do hloubky 100 metrů.

Jeden ze záchranářů na pláži řekl, že Apple Watch byly zlomovým bodem záchranné operace, protože operace, jako je tato na volném moři, může trvat mnoho hodin nebo dokonce dní. „Je úžasné, že jsem mohl použít tuto technologii k záchraně života,“ řekl Sherman o svých Apple Watch.

Přečtěte si také