Mumifikovaná dinosauří kůže vrzá od starých krokodýlů

Kůže 67 milionů let starého dinosaura odhalila kousnutí a zranění od starověkého krokodýla a to, jak se jeho maso roztrhlo, může vysvětlit, proč byl mumifikován.

Kůže se degraduje mnohem snadněji než kosti, takže je velmi vzácné najít zkamenělou dinosauří kůži.

Nový výzkum sedmimetrového (23 stop) Edmontosaura, hadrosaura živícího se rostlinami nalezeného poblíž města Marmarth v Severní Dakotě v roce 1999, vrhá světlo na faktory, které umožnily kůži přežít po celé věky.

„Znaky kousnutí byly opravdu neočekávané. Předpokládalo se, že měkké tkáně by se nezachovaly, kdyby byly poškozeny před pohřbem, takže škody způsobené masožravci nás skutečně přiměly přemýšlet o tom, jak se tyto fosilie vůbec vytvořily.“ University of Tennessee Department of Earth and Planetary Sciences, je spoluautorem nové studie.

Paleontologové si dříve mysleli, že dinosaura nebo jakéhokoli prehistorického tvora je třeba velmi rychle pohřbít, aby se zachovala měkká tkáň – ale to nebyl případ tohoto ubohého hadrosaura.

Vědci se domnívají, že stopy po kousnutí na hadrosaurově paži pocházejí od starověkého příbuzného krokodýla, ale nejsou si jisti, jaký druh zvířete se poškrábal na ocase nebo zapištěl – ačkoli byl pravděpodobně větší. Není jasné, zda ho zabila zranění na ruce a ocasu, nebo je způsobili mrchožrouti po jeho smrti.

Drumheller-Horton však vysvětlil, že to bylo neštěstí dinosaurů, které umožnilo zachovat jeho kůži.

„Abychom to zkusili co nejméně znechutit – propíchnutí kůže umožnilo uniknout plynům a tekutinám spojeným s následným rozkladem. Ta dutá kůže zůstala vyschnout. Přirozeně mumifikovaná kůže, jako je tato, mohla vydržet týdny až měsíce, dokonce i v poněkud vlhkém prostředí a čím více Čím déle to trvá, tím je pravděpodobnější, že bude pohřben a zkamenět.

Nepředpokládá se, že namodralá barva zkamenělé kůže odrážela to, jaké by to bylo, když byl dinosaurus naživu. Vysoký obsah železa v horninách během fosilizačního procesu je však mohl ovlivnit.

I když je často zobrazován jako zelenošedý, barva většiny dinosaurů je z velké části neznámá. Studie o fosiliích Dinosauří peří prozradilo, že některá byla překvapivě barevná.

Kůže hadrosaura však poskytla mnoho informací o velikosti a vzorcích šupin po těle dinosaura a také o tom, kolik svalové hmoty měl – na základě toho, jak rozsáhlá byla kůže v této oblasti.

„Kůže se rozkládá mnohem snadněji než kost, takže k uchování kůže dostatečně dlouho na to, aby mohla být pohřbena a zkameněla, jsou zapotřebí různé a méně obvyklé procesy,“ řekl spoluautor výzkumu Clint Boyd, hlavní paleontolog z North Dakota Geological Survey.

Řekl, že mohlo existovat méně než 20 skutečných dinosauřích „mumií“ s kompletními nebo téměř kompletními sadami pozůstatků měkkých tkání.

„Abych to uvedl do kontextu, za svou kariéru jsem našel tisíce fosilií, ale pouze jeden z těch zachovalých otisků kůže (otisk prstu kůže, nikoli samotná zachovalá kůže) a nikdy jsem sám nenašel takovou, která by měla kůži “, řekl Boyd e-mailem.

Hledání bylo zveřejněno v