MultiVersus je zpět a je to velký průšvih

po dlouhé přestávce, Multi vs—Free-to-play online bojovník WB Games s postavami jako Batman, Bugs Bunny a Shaggy je zpět. Zatímco však fanoušci doufali, že návrat hry bude triumfální, realita je taková, že po prvním dni návratu byla spousta hráčů se stavem hry nespokojená.

Multi vs Poprvé byl spuštěn v červenci 2022 A brzy se to stalo Jedna z nejpopulárnějších her na Steamu. V následujících měsících si však hráči stěžovali na nedostatek aktualizací a nových postav. a Hráčská základna hry se zmenšila V červnu 2023 Po varování Světové banky, Multi vs Uzavřelo se s příslibem, že na začátku roku 2024 bude zpět a bude lepší než kdy předtím. Toho se však od svého opětovného spuštění 28. května nedožil.

Špatný výkon a pomalá bitva

Skočil jsem dovnitř Multi vs Včera večer jsem byl nadšený, že jsem se podíval na novou postavu hry, pátek 13 Zabiják Jason Voorhees. Při hraní na Xbox Series Poté jsem zaznamenal zpoždění při pouhém používání herních nabídek a zaznamenal jsem problémy s výkonem během bitev s umělou inteligencí. Online jsem měl dva samostatné zápasy a ostatní zápasy se kvůli kombinaci zpoždění a poklesu výkonu zpomalily. cítil se špatně!

Při pohledu na internet to vypadá, že nejsem sám. Našel jsem nespočet klipů hráčů, kteří si na to stěžovali Slabý výkon na různých platformách. Některé postavy jako Jake z Čas dobrodružstvíZdá se, že způsobuje více problémů než ostatní.

Ačkoli výkon není skvělý, není to jediný problém, který byl v poslední době obnoven Multi vs Teď to má.

Negativní změny v den spuštění

Jak již bylo zmíněno dříve, hráči jsou naštvaní, že postavy jsou nyní uzamčeny v místní hře. Během rozšířené betaverze hry poskytla možnost použít jakoukoli postavu v místní hře zábavný způsob, jak si postavy vyzkoušet, než si je koupí, a organizátorům turnajů umožnila každému přístup k úplnému seznamu, aniž by museli rozdělovat spoustu peněz. Z peněz. Multi vs Herní ředitel Tony Huynh navrhl na Twitteru Tým se tímto konkrétním problémem zabýval, ale stále není jasné, zda budou postavy v budoucnu odemčeny v místní hře.

Toto není jediná negativní změna provedená v plné hře po její otevřené beta verzi. Jak je zdokumentováno na Multi vs com.subredditV plné verzi online bojovníka se toho hodně změnilo a většina z toho působí jako velký krok zpět.

Například byly odstraněny žebříčky na konci zápasů, již neexistuje pokročilý výukový režim, byly zvýšeny ceny za levnější postavy ve hře, Battle Pass XP lze získat pouze prostřednictvím výzev, nikoli hraním zápasů, a nelze odstranit efekty týmových barev Červená/Modrá na postavách objevujících se v zápasech 2v2 Hráči jsou také nespokojeni s tím, jak je hra pomalá a obtížná ve srovnání s demo verzí.

Celkový sentiment online po prvním celém dni hry se zdá být většinou negativní, i když mnoho fanoušků doufá, že vývojáři dokážou některé z těchto problémů opravit a navodit dojem, že hra bude vypadat jako během rozšířené beta verze v roce 2022. Doufejme, že WB nevyhraje od Je nutné zastavit hru na dalších zhruba 10 měsíců, aby se tyto věci napravily.

