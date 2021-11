Muguruzaová porazila Kontaveitovou a dostala se do semifinále WTA

Guadalajara Garbiñe Muguruzaová ukončila 12zápasovou vítěznou sérii Anett Kontaveitové nedělním vítězstvím 6:4, 6:4, které ji posunulo do semifinále finále WTA.

Muguruzaová, která si na tomto turnaji zahraje první semifinále od roku 2015, potřebovala k postupu do semifinále nad wimbledonskou finalistkou Karolínou Plíškovou výhru. Kontaveitová potvrdila své místo v semifinále již před posledním zápasem ve skupinové fázi.

Muguruzaová oplatila nedávnou prohru Kontaveitové, kterou minulý měsíc ve čtvrtfinále Kremelského poháru v Moskvě porazila za pouhých 48 minut.

„Zlepšila jsem se a našla jsem se a dnes jsem věděla, že to byl zápas, který musím vyhrát, a šla jsem pro to,“ řekla Muguruzaová. „Musel jsem ukončit sérii Annette, na turné byla neporazitelná a naštěstí se to povedlo.“

Muguruzaová se dostala brzy do brejku a pak si ušetřila dva brejkboly, aby získala první set proti Kontaveitové, která se nezdála, že by se v noční hře usadila.

„Dnes večer nebyla na vrcholu své hry a vidím, že se už mohla kvalifikovat do semifinále a mělo to něco do sebe,“ dodala Muguruzaová.

Finále WTA se hraje turnajovým způsobem, přičemž postupují nejlepší hráči z každé skupiny.

Semifinálové zápasy se hrají v úterý a finále se hraje ve středu v Centro Panamericano de Tenes v Zapopanu.

Plíšková odskočila od setu a v předchozím zápase porazila Barboru Krežikovou 0-6, 6-4, 6-4, aby si zachovala šanci na postup do semifinále, ale vyhrála Muguruzaovou.

„Samozřejmě hrozný začátek, hrozný první set. Myslím, že to byla kombinace toho, že jsem nehrála opravdu dobře a (ona) hrála úžasně,“ řekla Plíšková. I když to nebylo skvělé.“

Šampionka French Open Kryžiková zakončila turnaj ve dvouhře 0:3, ale stále žije ve čtyřhře po boku Kateřiny Siniakové.

„Myslím, že jsem měla skvělou sezónu. Celou sezonu se mi dařilo a teď je to velké zklamání,“ řekla Křijíková. Jen budu pokračovat, zůstaň soustředěný.“

Finále WTA se letos koná pouze v Guadalajaře a v roce 2022 se akce vrátí do čínského Šen-čenu.

