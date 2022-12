Moulin Rouge! Muzikál dorazí v Perthu v únoru 2023

Připravte se na pop šampaňského, úžasný koncert kultovního bohémského milostného příběhu Baze Luhrmanna, Moulin Rouge! muzikálu, nakonec do Washingtonu v únoru. Vstupenky jsou nyní v prodeji a Vánoce jsou za dveřmi a myslíme si, že je to letos ideální zážitek z předávání dárků.

Pokud jste viděli oscarový film, příběh vám již bude znám. Sleduje skupinu bohémů, kteří se ze všech sil snaží udržet jejich milovaný Moulin Rouge naživu, a tragický milostný příběh, který se odehrává mezi třpytivým diamantem, saténem a bohémským skladatelem Christianem. Scénická adaptace je v podstatě stejná, až na více hudby, tance, lesku a glamouru.

V podstatě je to jako padnout hlavou napřed do nejvzrušujícího horečného snu s neustálým hudebním pohybem koulí ke zdi od chvíle, kdy vejdete, až do pádu poslední opona. Ohromující výprava, vysoce energetická taneční čísla, živá vystoupení australských velikánů a mistrovský hudební mix obsahující melodie z filmu spolu s písněmi z Adele, Katy Perry, Sia, Beyonce, Rihanna a další – tohle je ples, který nikdy nechcete skončit.

tSamotná show pochází z velkého uznání, přičemž The New York Times uvádí produkci jako Critics Pick v roce 2019 spolu s deseti cenami Tony v roce 2021, včetně nejlepšího muzikálu. Měl jsem to štěstí, že jsem zahlédl představení v Sydney a splnilo to ten humbuk. Věřte mi, je to velmi zábavné a obsazení je naprosto fantastické, takže si to zamilují i ​​nehudební fanoušci.

Moulin Rouge! Hudba je vzrušující z jakéhokoli místa v domě, ale abyste to všechno pořádně nasáli, navrhoval bych hýřit něčím vepředu, pokud můžete, i když to znamená jít uprostřed týdne místo o víkendech. Nebo pro něco zcela jedinečného a nezapomenutelného upgradujte na Can Can! Sedadla – fyzicky umístěná uvnitř divadla.

Moulin Rouge! Muzikál běží v Crown Theatre po velmi omezenou sezónu od února do dubna 2023, bez možného prodloužení, tak si ho nenechte ujít. Získejte lístky tady A šoupněte je pod stromeček, dokud ještě můžete.

Zjistit více Co se děje v Perthu.

Fotografický kredit: Michelle Grace Hander