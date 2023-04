Montyho Eurovision Countdown 2023 9. část – Česká republika

Vesna je koruna mé sestry.

Díky Vesně. V mizerném národním finále stála koruna mé sestry o míli méně. Špatná účast studia nedokázala u žádného z příspěvků ukázat svůj plný potenciál. Je pochopitelné, že ne každý vysílatel má rozpočet, ale pokud ano, raději bych hlasoval o videích, než abych se díval na takové odfláknuté prezentace. Umělci jsou skvělí.

Kapela by měla vydat toto video před koncertem, ať je to poprvé, co je slyšíme a vidíme. To je úžasné; Hravé a provokativní a řadí některé pozoruhodné scény a design. Rád bych viděl některá témata převedená na jeviště v Liverpoolu.

Píseň získala bratrstvo. Pro patriarchát je to negativní fuk. Přidání textů v ukrajinštině (stejně jako v češtině, bulharštině a angličtině) dodává živost a rezonuje s ženami mimo slovanské země, poskytuje solidaritu a otevřenou podporu vysídleným a válkou zničeným ukrajinským ženám. Je to silné prohlášení čerpající ze slovanských popových zvuků a hudby pro mé uši.

Je to jednoduše jeden z mých letošních nejoblíbenějších. Od té doby, co to bylo vyzvednuto, máme tolik silných umělkyň se skvělými písněmi a silnými poselstvími, a je lákavé si myslet, že pole trochu kleslo. Ale je to jedna z písní, na kterou se těším nejvíc, a jsem si jistý, že její poselství může být předáno majestátně naživo.

Moje skóre: Dows body!