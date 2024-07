MONSTER ENERGY YAMAHA FACTORY MXGP CALVIN VLANDEREN ZAHRAJÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA VÝHRU MXGP • CELKOVÝ MOTOCYKL

Vlaanderen si udržuje silnou formu v polovině sezóny na čtvrtém místě v Lokti

Calvin Vlanderen z Monster Energy Yamaha Factory MXGP skončil na MXGP České republiky celkově čtvrtý. Díky dobrému startu ve druhém závodě skončil pátý až v prvním závodě. Pro Andreu Bonacorsiho, který ve svém prvním závodě v místě konání závodu dojel na 13. místě, to byl těžký den v kanceláři.

Teplejší počasí pokračovalo v Mistrovství světa MXGP z Indonésie do České republiky, vysoké teploty vytvořily náročné podmínky pro jízdu a rychlejší a těžší závodní trať.

Po vítězstvích v posledních dvou kolech MXGP se Vlanderen dostal na stupně vítězů z Lomboku do Lokte a těsně vynechal třetí jízdu v řadě a skončil celkově čtvrtý.

V úvodním závodě byl Jihoafričan zpočátku v top 10, ale poté, co se prodral polem na své Yamaze YZ450FM, nakonec proklouzl přes páté místo. Vlaanderen pak perfektně odstartoval do druhého závodu a z první zatáčky se vynořil za Timem Gajserem a Jorgem Pradem. Obojí se mu podařilo udržet na dohled po celou dobu závodu, s číslem 10 přešel z třetího místa na čtvrté celkově. Výsledkem je, že Vlaanderen je čtvrtý v pořadí šampionátu a začíná se vzdalovat jezdcům za sebou.

Bonacorsiho první výlet do Locketta byl náročný 132. V prvním závodě na cestě k 17. místu nedokázal najít své tempo a ve druhém závodě tvrdě bojoval, aby skončil jedenáctý. Dvacetiletý závodník, který je v průběhu dne celkově na 13. místě, se nyní posouvá na 13. místo v průběžném pořadí šampionátu, do konce zbývá sedm kol.

Tým nyní míří na slavnou pískovou dráhu Lommel v Belgii ke 14. kolu, které se bude konat 27. až 28. července po těžkém, těžkém a testovacím loketském kole v České republice.

Klikněte zde pro všechny výsledky z MXGP České republiky.

Calvin Vlanderen

4. MXGP ČR, 36 bodů

4. pořadí šampionátu MXGP, 471 bodů

„Byl to fyzicky náročný víkend. Po Indonésii jsem si bohužel vychytal nemocného brouka, ale i tak jsem sem jel s velkým očekáváním. Věděl jsem, že dnešek bude náročný a první závod jsem nezačal dobře, ale Dostal jsem se na páté místo, měl jsem skvělý start a snažil jsem se spojit s kluky vepředu, dokázal jsem být třetí po celý závod a na konci jsem viděl, jak se blíží Jeffrey Herlings, takže jsem kopal hluboko. a dal jsem do toho vše, co jsem měl, a dotáhl to až do konce, abych byl třetí. Celkově jsem dnes spokojený, rád si udržím tuto dynamiku.

Andrea Bonacorsiová

13. MXGP ČR, 14 bodů

13. pořadí šampionátu MXGP, 181 bodů

„Tento víkend jsem se tam trápil. V prvním závodě jsem nenašel svou rychlost a pak jsem ve druhém závodě tvrdě bojoval do 11. místa, ale nebylo to jednoduché. Trať ve druhém závodě byla velmi složitá a mnohem těžší než co obvykle vídáme, takže to byla zkušenost s učením. Je to poprvé, co tady závodím, takže příští víkend jedeme do Lommelu, takže se nemůžu dočkat, už se těším to.