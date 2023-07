Monica Vernon odchází z funkce manažerky oblasti Czech Village/New Bow v Cedar Rapids

CEDAR RAPEDS — Monica Vernon ve čtvrtek oznámila, že odchází z funkce generální ředitelky The District: Czech Village and New Bohemia, aby mohla trávit více času se svou rodinou.

Krajská rada zahajuje hledání nového vůdce po odchodu Vernona, který organizaci vedl od roku 2019. Její rezignace nabývá účinnosti 21. září.

„Je to hořkosladké,“ řekl Vernon. „Pracujete tak tvrdě, abyste něco vybudovali, vidíte všechny příležitosti a všechny ty skvělé věci. Ale musíte znát své priority a moje vždy byla a vždy bude moje rodina na prvním místě. Takže z toho mám dobrý pocit, ale není to bez trošky bolesti.“

„Najít dobrého, silného vůdce, který posune Okres kupředu – to by byla třešnička na dortu.“

Harmonogram pro najímání náhradníka nebyl stanoven, ale Vernon řekl, že okres doufá, že někoho najme koncem září nebo začátkem října.

Vernon řekla, že má dvě dcery, které mají v srpnu děti, které žijí mimo stát, a dceru, která se v září vdává. Řekla, že odchod ze své role by jí umožnil větší flexibilitu cestovat a trávit čas se svými dětmi a manželem.

„Uvědomil jsem si, že ten čas už nikdy nevrátím. Když jsou vaše děti mimo stát, opravdu vám chybí rodina a moje rodina mě potřebuje,“ řekl Vernon.

Daňový samosprávný kraj

Vernon bude pokračovat jako správce okresního výboru pro samopodporované obecní zlepšování v Nové české vesnici neboli SSMID, který rozhoduje o tom, jak se vynaloží dolary z daní vybrané z komerčních a průmyslových nemovitostí v okrese na zlepšení v okrese.

Výbor, složený z developerů, vlastníků nemovitostí a vedoucích podniků v rámci okresu, ve čtvrtek jednomyslně hlasoval, aby Vernon zůstal správcem.

Vernon řekla, že to jí a okresu umožní pokračovat v práci na projektech, jako je přidání digitálních kiosků, více pouličních vzhledů a kreativní osvětlení v oblasti. Čtvrť také usiluje o renovaci Novak Plaza před nástěnnou malbou „Mocha meets Iowa“ směřující ke vstupu do České vesnice poblíž mostu 16. ulice.

„Myslím, že je důležité pokračovat v cestě, kterou jsme šli, abychom pokračovali v dosahování velkého pokroku pro oblast a ve spolupráci – The District a SSMID – ale také s mnoha dalšími partnerstvími,“ řekl Vernon. „Vůbec nechci překážet novému generálnímu řediteli, ale chci zůstat zdrojem informací a pomoci, kdykoli je budou potřebovat.“

Úspěchy

Vernon, bývalá členka městské rady Cedar Rapids, uvedla, že nemá v plánu znovu usilovat o volenou funkci, ale její zkušenosti v radě jí pomohly posílit partnerství okresu s městem Cedar Rapids a dalšími klíčovými partnery okresu.

Vernon řekla, že během svého působení v oblasti je hrdá na to, že se přejmenovala na „Čtvrť“ namísto názvu „Hlavní ulice“, čímž pozdvihla profil čtvrti v této oblasti a seznámila se s mnoha majiteli firem a jejich zaměstnanci.

„Všechna ta práce, kterou jsme udělali – vlastně ne my,“ řekl Vernon. „Viděl jsem mnoho společností, které se zvedly a prosadily se.“

Vernon opouští okres, zatímco došlo k významnému rozvoji, zejména na straně NewBo.

Přestavba areálu Loftus Lumber na Third Street SE – na kterou dohlíží vývojový tým pod vedením Davea Drowna – přidá multifunkční zařízení se 180 nájemními jednotkami.

Vývojový tým pod vedením Chada Baileyho prorazil na víceúčelovém projektu Fulton Lofts v hodnotě 9,8 milionů dolarů od 1218 do 1310 Third St. SE poblíž Olympic South Side Theatre.

Projekt NewBo Lofts se sídlem v Coralville se sídlem v Coralville v hodnotě 20 milionů USD brzy přidá dvě budovy o 55 jednotkách.

Kromě toho zastupitelstvo nedávno schválilo návrh společnosti High Properties na likvidaci nemovitosti ve vlastnictví města na 116 16th Ave. SE postaví za 23,7 milionů dolarů rezidenční a víceúčelové vybavení – jeden šestipatrový bytový dům s výhledem na řeku s 63 jednotkami a jednu čtyřpatrovou multifunkční budovu s výhledem na Second Street SE s 22 jednotkami a 1 443 čtverečními stopami komerčních prostor.

Pokrok se v nadcházejících letech rýsuje i pro Českou vesnici, s infuzí ve výši 3 milionů dolarů do grantu státu Iowa, financovaného federálním americkým záchranným plánem, který podpoří rozvoj Czech Village Roundhouse a „woonerf“ – nizozemský pro „pouliční život – shromažďovací prostor“.

„Jsme na cestě“ stát se nákupní, zábavní, kulturní a stravovací destinací v Iowě, řekl Vernon.

