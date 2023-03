Moldavsko vs Česká republika Tipy na předpovědi a sázení

Moldavsko v pondělí (27. března) v Zimbaru hostí Českou republiku v kvalifikaci mistrovství Evropy 2024.

Domácí remizovali v kvalifikaci s Faerskými ostrovy 1:1. Moldavsko po silném výkonu ve druhém poločase bude cítit, že si zasloužilo vypadnout ze hry.

V polovině prvního poločasu zaostávali, než Ian Nicolascu vstřelil pozdní penaltu, aby zachránil bod. Moldavsko je ve skupině E třetí s bodem a v pondělí bude usilovat o první letošní výhru.

Česká republika mezitím zahájila svou snahu o kontinentální fotbal pozitivně, když v pátek vyhrála 3:1 nad favority skupiny Polskem. Góly Ladislava Krejčího a Tomáše Cvančary vynesly Lokomotivu na dva góly během tří minut, výhru v polovině druhého poločasu pečetil Jan Gutsa.

Hosté se kvalifikovali na posledních sedm mistrovství Evropy.

Moldavsko vs Česká republika v přímém souboji a klíčová čísla

Mezi Moldavskem a Českou republikou se v minulosti uskutečnila dvě setkání, přičemž v obou případech měli návštěvníci navrch.

Oba týmy se naposledy střetly v kvalifikaci mistrovství Evropy 2004, kde Česká republika vyhrála 5:0.

Domácí nemají ve třech zápasech napříč soutěží čisté konto.

Lokomotiv naposledy vyhrál v říjnu 2021.

Tři z posledních pěti zápasů Moldavska se odehrály doma.

Česká republika je v žebříčku FIFA na 38. místě a o 136 míst před Moldavskem.

Předpověď Moldavska vs Česká republika

Moldavsko natáhlo třízápasovou sérii bez vítězství. Z posledních 11 domácích zápasů vyhráli jen dva a tady by se mohli trápit.

Česká republika mezitím vyhrála dva z posledních tří zápasů poté, co vyhrála pouze jeden z předchozích osmi zápasů. Měly by být silnější stranou a měly by vyjít navrch.

Předpověď: Moldavsko 1-3 Česká republika

Tipy na sázení Moldavsko vs Česká republika

Tip 1 – Závěr: Česká republika

Tip 2 – góly – více než 2,5/méně – více než 2,5 gólu (návštěvníci vstřelili více než 2,5 gólu v posledních pěti zápasech)

Tip 3 – Oba týmy skórují: Ano (Oba týmy skórovaly v pěti z posledních sedmi zápasů hostitelů.)