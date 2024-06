Moje fotky z „The Eras Tour“ Taylor Swift se staly virálními. Tady je návod, jak jsem je vzal

Trvalo to dlouho, ale minulý týden jsem konečně chytil Taylor Swift’s The Eras Tour. Ve dnech následujících po show se fotky, které jsem zveřejnil online – k mému potěšení – líbily a sdílely desítky tisíckrát na Instagramu, X a TikTok, a to i prostřednictvím vyhrazených účtů fanoušků. Co mě ale opravdu zaujalo, byla odezva na samotné focení. Jak poznamenal jeden fanoušek: „Kvalita je podle mého názoru lepší.“

Nebudu lhát – byl jsem hrdý na fotky, které jsem letos v létě pořídil na prvním britském turné Swift. Nejsem v žádném případě profesionální fotograf. Právě jsem dostal malou pomoc od technologie, kterou jsem nikdy předtím nepoužil, ale rychle se stává nezbytným doplňkem koncertů.

S téměř rokem na přípravu, než se Swift postaví na pódium v ​​mém rodném Edinburghu ve Skotsku, byly mé přípravy na show intenzivní a vysoce taktické. Vzhledem k tomu, že jsem měl na první noc lístky na ranní ptáče, věděl jsem, že jakmile budu mít dobré místo u závory, už neodejdu.

Do tašky jsem si přibalil energetické gely, prášky proti bolesti a elektrolytové tablety, které mě udržely v chodu. Měl jsem s sebou i dva telefony – iPhone 12 Pro Max a Xiaomi 14 Ultra. První byl můj běžný každodenní telefon, zatímco druhý jsem si půjčil jen pro fotoaparát.

Většina show Swift’s Edinburgh byla provedena za denního světla. Katie Collins/CNET

Mnoho z nejlepších fotografií a videí, které jsem viděl na Eras Tour, bylo pořízeno před návštěvou mé show na mém iPhone 15 Pro Max. Někteří účastníci dokonce uvedli, že byli ohromeni upgradem telefonu, konkrétně proto, že jeho fotoaparát byl tak dobrý – zejména zoom.

Zeptal jsem se experta na telefony CNET Andrewa Lanxona, jestli stojí za to zkusit si iPhone 15 před mými vystoupeními – nebo jestli bych měl místo toho zvážit vestavěnou kameru. (Na výstavách nejsou povoleny žádné fotoaparáty s výměnnými objektivy.) Měl lepší nápad a upozornil mě na článek, který právě napsal, a nazval Xiaomi 14 Ultra „nejlepším telefonem s fotoaparátem, jaký jsem kdy použil“. Dokonce měl stále kontrolní jednotku, kterou mi půjčil.

Takže ráno v mé show jsem vyrazil v 7:30, abych strávil celý den ve VIP linii vepředu, abych mohl najít hlavní bariéru. Když jsem během úvodního natáčení Paramore vyndal z tašky Xiaomi 14 Ultra — s úchytem na fotoaparát, lidé kolem mě byli zvědaví, zda je telefon skutečně kompaktním fotoaparátem. Když jsem pak začal fotit, lidé za mnou, kteří fotky viděli, se začali zajímat o kvalitu.

Jak pořídit ty nejlepší fotografie pro „The Eras Tour“

Se zlomeným srdcem by to zvládla. Katie Collins/CNET

Být blízko pódia byl jedním z hlavních faktorů, které mi pomohly pořídit ty nejlepší fotografie, ale 14 Ultra udělal hodně těžké práce.

Telefon má dva objektivy s optickým zoomem, oba s 50megapixelovými snímači. Abych získal mé nejlepší fotky, byly přiblíženy na maximum, i když byl Taylor jen pár stop od něj. Ujistil jsem se, že fotoaparát používám v režimu Pro jak pro fotografie, tak pro videa, takže jsem mohl zachytit každý snímek v rawu i ve formátu JPEG.

Moje jediná kritika je, že občas docházelo ke zpoždění závěrky, díky čemuž byl o něco méně citlivý, než bych si přál. Navzdory tomu se mi podařilo zachytit některé dramatické momenty z představení – zejména v době Sekce mučených básníků s vysoce kontrastními černobílými kostýmy a ostrým osvětlením. Vznikly tak velmi dramatické záběry.

Sbírka sekce Mučení básníci je věnována dramatickým obrazům. Katie Collins/CNET

Fotky, které jsem pořídil dříve v galerii, byly měkčí, díky dostatku denního světla, kterého se nám dostává během skotských letních večerů. V závislosti na zeměpisné šířce, počasí a pokud má váš stadion střechu, můžete se potýkat s různými podmínkami. Při setmění však 14 Ultra nijak neutrpěla. Vlastně se bravurně přizpůsobil měnícímu se světlu, aniž bych se musel potýkat s jakýmkoliv nastavením.

I na malém koncertním plátně jsem už mohl říct, že hloubka detailů zachycená 14 Ultra byla mnohem lepší než jakýkoli snímek, který jsem pořídil svým iPhonem. Po přehlídce jsem dal své oblíbené fotky Andrewovi, který je také fotografem Pomozte je vyleštit Takže vypadali co nejlépe.

Záběry, které jsem pořídil za denního světla, byly měkčí. Katie Collins/CNET

Ne každá fotografie, kterou jsem pořídil, byla v žádném případě strážcem, hlavně proto, že jsem při natáčení tančil. Šel jsem docela náhodně a zároveň jsem se snažil dělat vydatné pohyby rukou během Fearless a držet baterku na iPhonu během Marjorie. Xiaomi 14 Ultra se ukázal jako velmi shovívavý, přičemž optická stabilizace obrazu kompenzovala můj pohyb. Přimělo mě to přemýšlet, jestli bych mohl udělat zajímavější fotky, kdybych zaostřil, ale nelituji.

Tím se dostávám k mému nejdůležitějšímu tipu pro pořizování úžasných fotografií The Eras Tour – nebo jakékoli jiné události – a pravděpodobně to není to, co si myslíte. Jde v první řadě o to, abyste si představení užili.

Ujistěte se, že nesledujete celý pořad přes obrazovku telefonu. Katie Collins/CNET

Chlap, který stál vedle mě na barikádě, natáčel celou show na svůj telefon, zpíval se mnou, ale nikdy se nepodíval, co se děje. Tento typ pokrytí událostí není ve skutečnosti nutný. Film Eras Tour již existuje, takže k jeho reprodukování nemusíte využívat zážitek z koncertu. Jedna věc je tu a tam zachytit momentky pro sociální sítě a vlastní vzpomínky, ale ne na úkor toho, že to všechno nasáknete.

Neříkám to, abych zahanbil osobu, která to dělala, ale měla jsem pocit, že promarnili tu nejlepší část toho, že byli na plotě. Nemohu spočítat, kolikrát se na mě Taylor během show podívala přímo na mě, a bylo několik okamžiků, kdy jsem také navázal prodloužený oční kontakt s ostatními účinkujícími na pódiu. Připadalo mi, jako bychom spolu tančili, a v těchto chvílích, uprostřed střetů, jsem prožíval skutečně osobní zkušenost.

Tento scrapbooking je jeden z mých nejoblíbenějších. Katie Collins/CNET

Kdybych se na ně díval přes obrazovku telefonu, chybělo by mi to a pocit, který s tím přichází. Proto je většina zaostřených fotek, které se mi na Taylorovi podařilo pořídit, spíše z boku než zepředu. V těch chvílích show, kdy stála tváří v tvář mně, jsem upřednostňoval přítomnost v daném okamžiku, než abych ho zvěčnil.

Až se 17. srpna vrátím k přednímu stánku na londýnské výstavě Taylor, plánuji Xiaomi 14 Ultra používat znovu s větším soustředěním a úsilím. Když budu mít štěstí, vyplázne na mě jazyk nebo na mě pokrčí rameny a možná, jen možná, se mi to podaří zachytit pro potomky.