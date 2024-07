Mohu pomoci Van der Leyenovi získat 2. provizní období – POLITICO

Van der Leyen ze středopravé Evropské lidové strany (EPP) potřebuje 361 hlasů (ze 720 europoslanců) na druhé funkční období ve funkci předsedy Komise v Evropském parlamentu. V roce 2019 pouze zrušil stejný zákaz Devět hlasů.

Minulý měsíc se italská premiérka Giorgia Meloniová, která je členkou italské strany Brothers ECR, zdržela hlasování, když národní lídři hlasovali o tom, zda dát van der Leyenovi druhé funkční období. Meloni hlasoval proti tomu, aby se estonská premiérka Kaja Kallasová stala příštím nejvyšším diplomatem EU a bývalý portugalský prezident Antonio Costa v čele Evropské rady. Fiala hlasoval pro všechny tři.

Meloni, vůdce strany ECR, si stěžoval, že byl držen mimo nejvyšší funkce. Není jasné, zda europoslanci její strany podpoří van der Leyena.

Fiala souhlasil s tím, že ECR by měla mít větší roli při rozhodování o tom, kdo řídí klíčové instituce EU.

„Řekl jsem to svým kolegům a myslím si, že by bylo spravedlivější, kdyby debata probíhala s ECR, nejen mezi socialisty, EPP a Obnovou,“ řekl. „Nemám pocit, že jsem mimo, protože mě kolegové poslouchají a mluví se mnou [as Czech prime minister]Ale myslím, že by bylo fajn, kdyby tam bylo [the involvement] bude také na úrovni ECR.“

Fiala odmítl vylosovat, kdo bude příštím českým komisařem. Byla zveřejněna tři jména: Joseph Sikela, bankéř, který je nyní ministrem průmyslu; Danuše Nerudová, ekonomka, která kandidovala v minulých prezidentských volbách (oba nezávislí); a Marcel Kolaja, bývalý místopředseda Evropského parlamentu z Pirátské strany.