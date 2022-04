„Mohla by to být přiměřená doba pro dosažení zisku“ – Ipswich Town čelí letnímu rozhodnutí, protože se objevila výhoda z přestupu: Verdikt

Tento článek je součástí série „The Verdict“ Světové fotbalové ligy, která poskytuje osobní názory od autorů FLW ohledně nejnovějších zpráv, týmů, hráčů, manažerů, potenciálních podpisů a dalších…

Aberdeen má zájem o brankáře Ipswich Town Václava Hladkého, Podle denního záznamu.

Tento 31letý hráč je naším favoritem v Ipswichi a Jim Goodwin, který převzal vedení v St Mirren, ho chce přivést zpět do skotské první divize.

Ale měli by to Tractor Boys prodat?

Naši autoři FLW sdílejí své myšlenky…

Josh Cole

Zatímco Ipswich se letos v létě snaží udržet si skupinu svých hráčů, oddělit se od Hladkého v nadcházejícím okně může být moudrá věc.

Od trvalého přesunu Christiana Waltona na Portman Road musel Halaky přihlížet tomu, jak se v roce 2022 nedokázal prosadit v lize.

Hladkého přesun do Aberdeenu by mohl vyhovovat všem zúčastněným stranám, protože Ipswich mu může zajistit přiměřený honorář vzhledem k tomu, že jeho smlouva platí do roku 2024.

Kieran McKenna pravděpodobně použije tyto peníze k podpisu mladšího brankáře, který by chtěl být záložní variantou pro Walton.

Mezitím by Hladke mohl v příští sezóně pomoci Aberdeenu dosáhnout relativního úspěchu ve skotské Premier League tím, že narazí na zem v Petudry.

Declan Hart

Hladký nemá za sebou nejlepší sezónu, v této sezóně hrál v první lize jen 12krát.

Zdá se, že český internacionál od příchodu Kierana McKenny ztratil na popularitě.

Jeho poslední ligové vystoupení přišlo 29. ledna při výhře 1:0 nad Wycombe Wanderers, ve které se Christian Walton potvrdil jako brankářská jednička týmu.

Ale mít spolehlivou dvojku je vždy důležité pro každou stranu, takže má cenu udržet Hladkého v klubu.

Pokud to však Aberdeen myslí se stěhováním vážně a dohoda vypadá finančně dobře, Tractor Boys by jim při snaze o přesun neměl stát v cestě.

Simi Hanifen Donaldsonová

Václav Hladke měl v minulé sezóně v Salfordu vynikající kampaň, ale na Portman Road v sezóně 2021/22 to nevyšlo podle plánu.

Vystoupení českého brankáře se omezilo na pouhých 12 zápasů v první lize, naposledy se představil v prosinci.

Hladke zjevně není první volbou pod novým trenérem Kieranem McKennou, protože tato role připadá na zapůjčeného člena týmu Brighton Christiana Waltona.

Vzhledem k výše uvedenému by při nahlášeném zájmu o Hladkého mohl být vhodný čas brankáře inkasovat.