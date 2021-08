Moddři konečně přidávají do Apex Legends běžící funkci

Zjistěte, co je nejlepší pád titána Byl jsem? Pilotování obřích robotů duchem. Víte, co je další skvělá věc? Schopnost běhat po zdech. To bylo tedy velmi dávno velmi zvláštní Apex Legends, hra, která se odehrává ve stejném vesmíru jako pád titánaNesmíte dělat ani jednu z těchto věcí.

Každopádně oficiálně. Díky práci vkladatelů nyní mohou prakticky Létá Prostřednictvím map, jak můžete vidět v tomto videu zveřejněném MokeySniper níže:

Podívejte se, jděte! Apex Legends Je to v pořádku, ať je to cokoli, ale pokud to dokážete To je úžasné V tom pak, chlapče, bude Výbuch. A nenechte si nikým říkat, že by to bylo „přelomové ve hře“ nebo „naprosto nefér“, protože i když na současných mapách takové věci evidentně nebudou skvělé, nic vám nebrání snít o světě, kde Apex Legends Mapy jsou navrženy s ohledem na tuto schopnost.

Screenshoty zachycené výše bohužel nejsou něco, co byste si mohli stáhnout nebo začít hrát; Byl převzat z „upravené verze Apexu zcela odděleného od hlavní hry“, jedné bez online lobby, a dokonce ani MokeySniper při zveřejňování klipu s ní nebyl spojen, protože „protože není oficiální ani certifikovaná společností EA a Respawn .. . existuje neznámé riziko možného zákazu.

začátkem minulého měsíce, Apex Legends Efektivně jej vypnuli hackeři, kteří tvrdili, že na hru útočí ve snaze „zachránit“ Titanfall.

