Mnoho zařízení Amazon Echo je dnes pouze na prodej

Nyní je čas na nákup inteligentního reproduktoru – zvláště pokud vám letní čas přináší lepší alarm. Amazon dnes (14. března) nabízí nabídky Gold Box pouze na několika zařízeních Echo. Největší škrty dostaly displeje, v prodeji byla Echo Show 5 podobná budíku 50 dolarů (Pod 90 $) a větší Echo Show 8 až 80 $ (Dříve $ 130).

Kupte si Echo Show 5 na Amazonu – 50 $

Kupte si Echo Dot s hodinami na Amazonu – 45 $

Kupte si Echo (4. generace) na Amazonu – 80 $

Nepotřebujete obrazovku? Aktuální generace Echo Dot klesla na 35 $ (50 $ dříve), zatímco jeho verze vybavená hodinami je 45 $ (Obvykle 60 USD). A pokud dáváte přednost něčemu trochu výkonnějšímu, standardní Echo je na prodej 80 $ Místo obvyklé cenovky 100 $.

The Eko show 5 Snadná volba, pokud hledáte lůžkové zařízení. Pokud vám nevadí gadget s kamerou (k dispozici je závěrka pro soukromí), Show 5 má správnou velikost pro stůl, poskytuje alarm východu slunce a přináší překvapivě silnou kvalitu zvuku. Echo Show 8 je také výkonné zařízení, ale díky své větší velikosti je vhodnější pro sledování kuchyně.

Klasické reproduktory jsou zatím také přímou volbou. The Echo dot Produkuje vysoce kvalitní zvuk za cenu (se vstupem 3,5 mm pro výkonnější reproduktory) a varianta hodin je jasnou volbou, pokud chcete vědět, zda přijdete pozdě do práce nebo ne. The Pravidelná rezonanceMezitím přináší opravdu zábavný zvuk na mnoho míst ve vaší domácnosti. Jde jen o to, zda chcete nebo nechcete skočit do ekosystému inteligentních domů Alexa.

