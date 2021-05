„Mluvíš česky?“ Zde jsou hlavní potíže s učením českého jazyka

Článek Ateliér jazyků, A Jazyková škola v Praze.

Agentura Foreign Service Agency nebo FSI, americká vládní agentura, má za úkol vyučovat cizí jazyky americkým velvyslancům pracujícím na zahraničních velvyslanectvích.

Učí širokou škálu jazyků a rozdělují svůj seznam do čtyř skupin podle toho, jak dlouho věří, že se každý z nich naučí.

FSI vyučuje jazyky v prostředí intenzivní učebny, kde učitel nebo tým 5-10 studentů dosáhne větší plynulosti jazyka. Čísla FSI lze použít k získání přibližné představy o složitosti jazyka. Třídy systému hodnocení FSI jsou následující.

Pro typického anglicky mluvícího studenta jsou jazyky skupiny jedna 5-600 hodin ve třídě. Ostatní jazyky podobné francouzštině, španělštině, norštině, holandštině a angličtině jsou klasifikovány jako jeden jazyk.

Ve skupině dva jsou zahrnuty jazyky jako svahilština, indonéština a němčina. Odhaduje se, že jejich učení bude ve třídě trvat 900 hodin.

Studenti ve třetím patře, které zahrnuje češtinu a thajštinu, hindštinu, finštinu a ruštinu, budou potřebovat přibližně 1100 času ve třídě, aby dosáhli vysoké odborné způsobilosti očekávané FSI. Konečně je tu skupina 4, která zahrnuje mandarínskou čínštinu, korejštinu, arabštinu a japonštinu. Podle FSI trvá jejich naučení 2200 hodin.

Ale abychom se vrátili zpět k Čechům, naučit se jazyk trvá 1100 hodin, což je dvakrát tolik než naučit se jazyk jako francouzština. (Je to však jen polovina arabského jazyka.) To je značné množství času. (Pokud dáte hodinu denně, trvá vám to tři roky.)

To se vás však netýká, protože váš konečný cíl a přístup se bude lišit od toho, který používá FSI. Poskytuje nám však také informaci o tom, v čem je český jazyk z hlediska obtížnosti.

Nyní se podívejme, co pro vás bude obtížné, pokud se naučíte český jazyk.

Podzim

Ve všech severoslovanských jazycích (jazycích, které tvoří dialektickou posloupnost od češtiny na západě a ruštiny od Polska na východě), se používá komplexní systém případových výsledků u podstatných jmen. Gramatická role podstatného jména je vysvětlena těmito výsledky (na které se odkazuje v anglickém výroku).

Například v češtině „kniha“ znamená „niha“, ale „kniha“ znamená „nihi“, „pro knihu“ znamená „pletení“ atd. Pokud by byla všechna podstatná jména odepřena stejným způsobem, nebylo by to tak špatné. Bohužel český svah má více než 16 různých forem (paradigmat), přičemž každá se skládá ze sedmi jednotlivých forem a sedmi tvarů množného čísla.

Sloučení

Česká slovesa jsou kombinována podle počtu a osob. V angličtině si musíte pamatovat pouze přidání „s“ ve třetí osobě jednotného čísla (a neměnit sloveso na ukázková slovesa), je to v zásadě (s výjimkou „should“).

Dobrou zprávou je, že český napjatý systém není tak komplikovaný: nemusíte se učit různé výsledky pro nedokonalá, dílčí a jiná období, jak říkáte v romantickém jazyce.

Nepravidelnost a změny kmenů

I když víte, k jakému typu třídy podstatné jméno patří, může být někdy těžké jej mechanicky zmenšit. Proč? Protože mnoho podstatných jmen je nepravidelných. Naštěstí jich není mnoho.

V českém jazyce však existuje jasná tendence se těmto třídám korespondence vyhnout, což má za následek změny nejen v koncovkách podstatných jmen, ale i v kmenech.

Další potíže

Další faktory přispívají k tomu, že je „zbytečně“ obtížný. Například každé podstatné jméno má alespoň dva nižší tvary (vyjadřující různé velikosti / řezy). To by nebylo tak špatné bez méně přípon jako -ka, -ko, -ek, -k, -inka, -enka, -eka, -ika, -ul-, -unka, -ek, -nek. Takže spousta. Bohužel si musíte pamatovat správné přípony pro každé podstatné jméno.

Některá podstatná jména v českém jazyce jsou rovněž pouze v množném čísle, i když mohou vyjádřit i jednotné číslo (například „oblečení“ v angličtině). To může být někdy velmi matoucí, protože mnoho z nich má jedinečnost s jiným významem.

Jak jste se z tohoto příspěvku možná dozvěděli, učení se češtiny není něco, co byste mohli dělat o víkendu, ani to není snadné. Nejde však ani tak o gramatiku, výslovnost nebo slovní zásobu, na kterou se jazyk zaměřuje. Je to všechno o vytrvalosti, vytrvalosti a důslednosti.

Musíte být odhodláni učit se český jazyk dlouho. Výsledky nebudou k dispozici dnes, zítra ani příští měsíc. Ale pokud ho máte, můžete jej nazvat plynně česky!