Mít 24 týmů je těžké, ale Euro 2020 je ve Francii krokem ke zvýšení kvality | Mistrovství Evropy

A Před více než deseti lety kontaktoval Blatter tehdy neslavný John Delaney, šéf irského fotbalového svazu, a nastínil jeho návrh na rozšíření eura ze 16 na 24 týmů. O něco později, poté, co o tom přemýšlel, se Blatter vrátil a řekl mu, že si myslí, že je to vynikající schéma, a řekl: „Měli byste být poctěni. Prezident FIFA řekl, že je to velmi dobré.“ Blatter, známý, byl muž, který měl 50 nápadů denně, z nichž 51 bylo špatných.

Avšak UEFA, nejen po Delaney, pokračovala v expanzi. To je způsob moderního fotbalu. Všechno musí být větší: více her znamená více peněz a více konkurenčních národů znamená více hlasů pro každého, kdo je pošle. To, co je dobré pro samotný sport, pro hráče, pro ty, kteří to sledují, je přehlédnuto.

Takže máme toto nafouklé evropské mistrovství s jeho trapným tvarem, příliš velké na to, aby ho mohly hostit jiné než ty největší národy nebo nevhodná spolupráce. Vyřazení 33% týmů vyžaduje nejen 71% zápasů; je to, že mít nejlepší strany na třetím místě je hrozný systém.

Představte si, že se Dánsko postavilo proti Belgii, takže každý tým v této skupině vyhrál a prohrál jednu hru. Pak si představte, že poslední dvě partie ve skupině byly nerozhodné: každý tým byl rozdělen na čtyři body. Čtvrtý tým, Rusko, bude téměř jistě vyřazen o více bodů než tým třetí v play-off.

Skupiny by měly být oddělené; Pokud je začnete porovnávat, dojde k anomáliím. Představte si, že tým A porazil B a C, poté, co již kvalifikovali, hráči odpočívali před D, který podlehl 1: 0 C a B. D vyhrál 2: 0 a kvalifikoval se tak jako nejlepší třetí tým před týmem . Z, který se zúčastnil dalšího setu v sérii plnokrevných dingdongů proti plným silám W, X a Y, dvakrát prohrál 3: 2 a jednou vyhrál 3: 2. Z byl ve skutečnosti penalizován za to, že nedokázal B a C získat body z A a naštěstí pro D proti slabému A nakonec. Je to absurdně svévolné.

Pravděpodobně bude méně mrtvé gumy tímto způsobem (ne, že jich je mnoho ve skupině čtyř), ale pokud jsou kompromisem týmy se smíšenými pobídkami, které se setkávají ve smysluplných hrách, nemusí to být výhoda, která se objeví na první pohled.

Ve Francii 2016, prvním rozšířeném euru, vypadala spousta skupinové fáze jako hry kvůli hrám. Rychlou reakcí bylo poukázat na vedení Walesu a Islandu, ale to bylo irelevantní: oba by se kvalifikovali na turnaj 16 týmů. Do semifinále a čtvrtfinále se nedostali proto, že obdrželi charity UEFA, ale proto, že byli dobří: 15 z 16 nejlepších týmů kvalifikace dosáhlo 16. kola, Euro 2016 představovalo 36 zápasů rozložených do dvou týdnů, aby vyměnili Maďarsko za Rakousko .

Tentokrát to bylo trochu absurdní, což může být částečně způsobeno rokem navíc od kvalifikace a díky Covidovi se tvar otočil. Je ale třeba uznat i modifikaci kvalifikačního systému, která otevřela cestu čtyřem týmům prostřednictvím Ligy národů.

To však poskytuje příležitost týmu z menší země, který se najednou ocitne v bohatém období a který může být frustrován řadou obtížných remíz v play-off, protože pomalu zlepšují svůj koeficient. I když porážky Severní Makedonie proti Rakousku a Ukrajině možná neposkytly takové ospravedlnění, v jaké doufala UEFA, a možná by pro ně v jejich šestnáctičlenném týmu nebylo místo, je pravděpodobné, že do turnaje přidali více než průměrné hodnocení. Národ se snaží prosadit.

Ostatní vítězové play-off – Skotsko, Slovensko a Maďarsko – byli smíšenou skupinou, i když dva z nich měli domácí výhodu, ale další čtyři týmy, které v play off získaly nejméně bodů na zápas (a ano, toto je náhodný skupinové srovnání, ale začala to UEFA) – Česká republika, Wales, Rakousko a Finsko – všichni měli ze svých prvních dvou zápasů alespoň tři body. Tentokrát je mnohem méně pocitu kvality zmírněn.

Patrick Sheek slaví skórování proti Skotsku. Česká republika, Wales, Rakousko a Finsko – další čtyři týmy s nejmenším počtem bodů v kvalifikaci – všechny získaly alespoň tři body ze svých prvních dvou zápasů. Foto: Robert Perry / EPA

Pro to všechno je 24 týmů těžké číslo. Výhra Francie nad Německem byla zjevným krokem od zbytku prvního kola zápasů, dvou týmů plných talentů, ale do té doby jste si říkali, jestli by Německo mohlo být v pozdějších fázích přesvědčivější, kdyby nemělo bezpečnostní síť pro nejlepších týmů na třetím místě, kam se vrátit.

Kromě neexistence rizika existuje zásadní problém integrity hospodářské soutěže. Týmy ve skupinách E a F budou přesně vědět, co musí ve finále udělat, aby se kvalifikovaly: pokud mají tři body a rozdíl jednoho gólu a to je dost na to, aby je překonaly, mohou spíše pokračovat, než riskovat, že se budou vystavovat, zatímco tým hraje počátkem týdne může mít tendenci pronásledovat další bod nebo cíl; Naopak, pokud věděli, že to nebude stačit, mohli zaútočit s vědomím, že nemají co ztratit.

Což může vést k širšímu bodu: co je hrdinství? Je zřejmé, že nejde jen o rozhodnutí, který tým je nejlepší: pokud by tomu tak bylo, domácí i venkovní zápasy by se hrály na základě ligy. Jelikož to dokazuje odhodlání pokročit s Copa América navzdory vypuknutí epidemie COVID-19 v Jižní Americe, jde především o generování výnosů.

Zaregistrujte se do The Recap, našeho týdenního e-mailu editorů

Měly by to být festivaly, pro fanoušky, hráče, trenéry a novináře, aby shromažďovali, užívali si a vyměňovali si nápady. Mělo by se točit kolem stimulace růstu a podpory šíření hry v zemích a regionech bez významné historie úspěchu nebo dokonce účasti.

Je však třeba dosáhnout rovnováhy. Nikdo by neměl čichat a prostě svolat tradiční elitu do soutěže, ale rovnocenné turnaje by se neměly stát ekvivalentem přímého školního sportovního dne s cenami rozdávanými za účast.

Jak je tomu často, pokud jsou politické a finanční zájmy odloženy stranou, je otázka čistě matematická: Co má fotbal smysl? Určitě to tak není.