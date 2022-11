Mistrovství světa: Toto je stále Astros od Jeffa Luna

Luhnowův nástupce James Click si zachoval nižší profil; Odmítl žádost o rozhovor poté, co neměl ve hře 4 útočníka Astros s tím, že po hrách nemluví, protože nehraje. Luhnow však Klicka pochválil za to, že dobrou práci udržel.

„V den, kdy převzal vedení, to byl jeho tým,“ řekl Lono. „A mohl snadno udělat to, co dělá spousta generálních manažerů, zbavit se kluků, kteří nejsou vaši, a přivést kluky, o kterých můžete říct: ‚OK, to jsou moji kluci, tohle je můj tým. „Neudělal. Proč? Protože je chytrý a ví, že v týmu je spousta talentů.“

Klick – kterému končí smlouva – prodloužil smlouvu s nováčkem Justinem Verlanderem, prvním základním hráčem Yuli Gourielem a Ryanem Presleym nejbližším, a udělal důležité kroky sezóny. Luhnow řekl, že se rád dívá z dálky, ale uznal, že nic, co tým nyní dělá, nezmění názor mnoha fanoušků na legitimitu Astros.

Pokud jde o jeho vlastní roli, Lono si zachoval pečlivý přístup. Nikdy se nestyděl říct, že ho mrzí provinění, o kterém tvrdí, že to nikdy neudělal. Kvalifikovaná omluva možná nikdy neuspokojí jeho kritiky, a to jak v baseballu, tak mimo něj, ale je autentická pro manažera, který vždy šel svou vlastní cestou.

„Měl jsem na starosti organizaci a měl jsem to vědět – a kdybych to věděl, zastavil bych to,“ řekl Lono. „Tak daleko zajdu, protože to je pravda. Nepřiznám se, že jsem věděl něco, co jsem nevěděl, a nebudu se omlouvat za něco, co jsem neudělal. Byl jsem potrestán, protože jsem byl generální ředitel a já to chápu.“

„Život není fér, a to nebylo fér ke mně. Ale je to tak, a já jsem se posunul dál. Jsem velmi spokojen s tím, co teď dělám, a jsem velmi šťastný, že vidím úspěch Astros.”