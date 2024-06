Mishal Hussein: Jak budu posuzovat debatu vedoucích představitelů BBC s voliči v jejím srdci?

Zatímco se Rishi Sunak a Sir Keir Starmer střetnou, budu předsedat 75minutové debatě s cílem získat odpovědi na otázky voličů – a to co nejúplněji.

Vnímám tuto roli jako privilegium, ale vím, že to nebude snadné, a byly chvíle, kdy jsem si přál, aby u kormidla byl někdo jiný a já se na to mohl dívat ze svého gauče. Ale ty chvíle pominou.

Vzhledem k tomu, že miliony dalších sledují, poslouchají a soudí, může to být nemilosrdný reflektor na vůdce. Ale vzhledem k tomu, že do volebního dne zbývá méně než týden, je v sázce hodně a musí se této kontrole postavit.

Pro maximální transparentnost to řekneme na začátku programu a také vysvětlíme, proč oba muži stojí tam, kde jsou, a v jakém pořadí pronesou své závěrečné myšlenky. Spoiler – je to hod mincí.

Debatu můžete sledovat živě na BBC iPlayer a BBC One dnes večer, ve středu 26. června, ve 20:15 GMT.

Jakmile se dostaneme do tohoto proudu, diskuse bude na hodinu a čtvrt živá. Když to bude nutné, vyzvu oba muže, aby se vrátili k tomu, co bylo v otázce, objasnili body, a ano, možná se budu muset čas od času zastavit.