Mise Boeing Starliner a SpaceX Starship dosáhly hlavních cílů vesmírných letů

Události ve vesmíru se často neodvíjejí jako ve filmech.

Ale let kosmické lodi může poskytnout ohromující výhledy a úžasné okamžiky, které se vymykají fantazii.

SpaceX tento týden naskládala svou masivní lunární raketu a kapsli Starship na startovací rampu, aby zahájila svůj čtvrtý testovací let, kosmickou loď. Vzrušující show, která nezklamala.

Kapsle hvězdné lodi bez posádky byla vypuštěna na orbitální let, než provedla řízený návrat a položila svůj tepelný štít přes extrémní teploty zemské atmosféry. Nakonec se mocnému plavidlu podařilo dosáhnout očekávaného přistání a spadlo do Indického oceánu.

Milníky dosažené během letu demonstrují, jak úspěšná kosmická loď nakonec bude Opětovná použitelnost, která se bude hodit, když tým SpaceX vyšle své plavidlo na mise na Měsíc, Mars a ještě dál.

Konkurenční Boeing společnosti SpaceX mezitím učinil historický pokrok během prvního letu své kosmické lodi Starliner s posádkou.

Chris O’Meara/AP Kapsle Boeingu Starliner se ve středu vznese na palubě rakety Atlas V ze stanice Cape Canaveral Space Force Station na Floridě.

Po středečním startu nastavil Starliner a jeho první lidská posádka kurz k Mezinárodní vesmírné stanici.

Cesta se ale neobešla bez problémů, včetně… Únik helia a porucha oběžného kola.

Poté, co se astronauti NASA Butch Wilmore a Sonny Williams snažili překonat potenciální překážky v řízení mise, přijali ve čtvrtek odpoledne na palubě stanice radostné přivítání. Nyní stráví duo astronautů dalších zhruba osm dní na stanici.

„Jsme tak šťastní, jak jen můžeme být, že jsme se dostali do vesmíru,“ řekl Williams. „O moc se to nezlepší.“

Motivy obřích hadů dominují skupině starověkých petroglyfů nalezených ve Venezuele a Kolumbii, které jsou považovány za jedny z největších, jaké kdy byly nalezeny.

Vědci poukazují na to, že monumentální díla, která zahrnují také lidské postavy, geometrické tvary a ptáky, sloužila jako hraniční znaky pro regiony obývané sochaři.

Jedna z hadích rytin je asi 138 stop (42 m) dlouhá, což může být Největší jediný petroglyf, jaký byl kdy na světě zaznamenánpodle výzkumníků.

„Jedno by mohlo být varovným znamením – jste na našem dvorku, měli byste se lépe chovat. Druhý by mohl být znakem identity – jste na našem dvorku,“ řekl hlavní autor studie Dr Philip Reiris, docent na Bournemouthská univerzita v Anglii Za naším domem jste mezi přáteli.“

„Ale nemyslím si, že měli jeden cíl, takže by to klidně mohly být oba.“

S laskavým svolením Denverského muzea přírody a vědy Rodina objevitelů dinosaurů se vrací na místo v červenci 2023, aby provedla vykopávky, včetně (ve směru hodinových ručiček zleva nahoře) Sam Fisher, Emmalyn Fisher, Danielle Fisher, Liam Fisher, Kayden Madsen a Jason Fisher.

Rodinný výlet po badlands Severní Dakoty v roce 2022 vedl k důležitému vědeckému objevu – a vzácný nález dinosaura bude brzy vystaven v Denverském muzeu přírody a vědy.

Sam Fisher, jeho synové Jaysen a Liam ve věku 10 a 7 let a jejich bratranec Kayden Madsen, kterému bylo tehdy 9 let, objevili něco, co vypadalo jako dinosauří noha trčící ze skály, a tak se poradili s výzkumníkem v muzeu.

že Předběžné fosilie naznačují, že šlo o malého Tyranosaura rexeFosilie bude vystavena v muzeu od 21. června.

Odborníci v muzeu určí skutečnou povahu fosílie při jejím čištění a veřejnost může celý proces sledovat v reálném čase.

Geologové objevili první důkazy o sladké vodě na Zemi uvězněné ve starých krystalových zrnech pocházejících asi 4 miliardy let, což je mnohem starší, než se očekávalo.

Vědci dříve věřili, že Země byla v té době zcela pokryta globálním oceánem, spíše než že by měla suchou zemi.

Nová studie naznačuje, že koloběh vody na Zemi již v té době fungoval.

Tento objev znamená z geologického hlediska, že recept na počátek života existoval Nedlouho poté, co se zformoval náš svět.

Jacob C. Blokland Umělecká rekonstrukce života ukazuje Geniornise Newtoniho, posledního z Mahirungů, na okraji vody.

Asi před 50 000 lety žili v lesích a na pastvinách Austrálie obří „thunderbirds“, kteří byli vyšší než lidé a vážili stovky liber.

Ale tyto nelétavé ptáky, známé jako meherung, bylo obtížné najít ve fosilních záznamech – až dosud.

Když vědci objevili lebku patřící tomuto druhu, známému jako Genyornis newtoni, pustili se do digitální rekonstrukce tvora.

Konečný produkt odhalil, že měl masivní Thunderbird Tvář ne nepodobná tváři exotické husy se silnou, svalnatou čelistí.

Vydejte se na zajímavou cestu s těmito příběhy:

Inženýři identifikovali nový plán, který Hubbleovu vesmírnému teleskopu NASA umožní právě to udělat Pokračuje v úžasných pozorováních vesmíru Poté, co observatoř letos opakovaně vstoupila do „bezpečného režimu“.

– Největší sbírka zkamenělých hoven na světě Muzeum je nyní vystaveno v Bosium ve Williams v Arizoně, kde mohou návštěvníci získat „z první ruky pohledy na stravu, chování a prostředí starověkých tvorů,“ řekl majitel muzea George Frandsen.

– že Složitě zařízený modrý pokoj Jde o nejnovější objev objevený na archeologickém nalezišti Pompeje a badatelé se domnívají, že sloužil jako starořímská svatyně.

Botanici zjistili, že drobné kapradinové buňky obsahují více než 50krát více DNA než lidé, což je činí Největší známý genompodle nového výzkumu.

