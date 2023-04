Mimozemské mateřské lodě: Představitel Pentagonu předkládá teorii nevysvětlitelných pozorování

Poté, co to Loeb zveřejnil online, noviny publikovaly Proslul publikací ve Military Times Byl také šířen mezi vědecky zaměřenými zpravodajskými kanály.

Více než polovina pětistránkového příspěvku je věnována diskuzi o možnosti, že nevysvětlené objekty studované ministerstvem obrany by mohly být „chapadly“ ve scénáři mateřské lodi, včetně většiny stránkového úvodu. Jedna sekce je nazvaná: „Mimozemská možnost“ a další je „Platební metody“.

Experti uvedli, že Kirkpatrickova účast na akademické práci ukazuje, že Pentagon je otevřený vědecké debatě o původu UFO, což je důležitý signál, který je třeba vyslat do akademického světa. Dodávají však, že jeho rozhodnutí připojit své jméno k teorii, která je ve většině akademických kruhů považována z velké části za nepodloženou, také vyvolává otázky o důvěryhodnosti AARO.

Článek vysvětluje, že mezihvězdné objekty jako např Oumuamua ve tvaru doutníku že vědci spatřili let přes galaxii v roce 2017 „pravděpodobně bude mateřskou lodí vystřelující mnoho malých sond během svého průletu blízko Země“.

Článek dále porovnává chapadla s „semeny pampelišky“, která mohou být od mateřského plavidla oddělena gravitační silou slunce. Studuje fyziku toho, jak se malé plavidlo pohybuje zemskou atmosférou, aby dosáhlo povrchu, kde ho mohou lidé spatřit.

List uvádí, že „chapadla“ mohou používat světlo hvězd k „nabíjení baterií“ a zemskou vodu jako palivo. Spekuluje také o motivaci mimozemšťanů vyslat na Zemi průzkumné sondy.

„Jaký je zastřešující cíl cesty? Analogicky se skutečnými semeny pampelišky mohou sondy šířit plán svých poslů,“ napsali autoři. „Stejně jako u biologických semen lze suroviny nacházející se na povrchu planety také použít jako živiny pro sebereprodukci nebo jednoduše vědecký objev.“

Autoři přiznávají, že nevědí s jistotou, že v blízkosti Země operují nějaké mimozemské lodě. Ale projekt Galileo, Loebovo soukromě financované akademické úsilí o hledání UFO, hodlá tuto možnost prozkoumat, napsali.

Tým AARO byl vytvořen v Pentagonu minulý rok, aby nahradil pracovní skupinu v rámci Úřadu námořní zpravodajské služby, která se dříve zabývala UFO. AARO bylo vytvořeno Kongresem, aby sloužilo jako ústřední bod pro celovládní vyšetřování stovek zpráv o „neidentifikovaných atmosférických jevech“, včetně několika, které, jak se zdá, provádějí vysoce pokročilé manévry.

Kirkpatrick je uznávaným odborníkem v oblasti vědy a zpravodajství s více než dvacetiletými zkušenostmi se studiem fyziky a prací v obranném zpravodajství. Zastával vysoké pozice na ministerstvu obrany, na americkém vesmírném velitelství, v Radě národní bezpečnosti a napříč zpravodajskými agenturami a za svou práci získal řadu ocenění. Před jeho současnou pozicí byl jeho posledním úkolem jako hlavní vědec v Centru pro raketové a kosmické zpravodajství DIA.

Odborníci ale uvedli, že jeho spojení s novinami by mohlo podkopat důvěryhodnost úřadu.

„Je to tenká hranice, protože je tu ‚otevřenost spekulativním nápadům‘, jako je tento, ale to se dá převést na skutečnou podporu této možnosti, a myslím si, že právě tam je potřeba být jasnější,“ řekl Alejandro Rojas, člen představenstva Science Alliance of UAP Studies, výzkumné centrum, které zkoumá neidentifikované atmosférické jevy, a vedoucí obsahu a výzkumu v Enigma Labs, startupu využívajícím strojové učení ke zkoumání dat UFO.

„Vypadá to tak [DoD is] podpora některých opravdu divokých myšlenek, které byly dosud považovány za nepodložené.“

Ministerstvo obrany na opakované žádosti o vyjádření k návrhu dokumentu nereagovalo.

Noviny vznikly poté, co Kirkpatrick loni na podzim zavolal Loebovi s tím, že bude v oblasti Bostonu a chce se sejít, řekl Loeb v rozhovoru. Během jejich setkání Kirkpatrick naléhal na profesora, aby o tomto fenoménu napsal článek, ale až začátkem tohoto roku oba spolupracovali.

Loeb, profesor z Harvardu, který téměř deset let sloužil jako předseda univerzitního oddělení astronomie, se v posledních letech dostal do titulků, když naznačil, že Oumuamua byla ve skutečnosti Mimozemská kosmická loď. Loeb byl předsedou oddělení do roku 2020 a v současné době řídí řadu iniciativ, včetně projektu Galileo, a působí v různých radách a radách, včetně prezidentské rady poradců pro vědu a technologii v Bílém domě.

Loeb připustil, že neexistují žádné důkazy, které by podpořily myšlenku, že UFO je mimozemská sonda. Řekl, že projekt Galileo nedostává finanční prostředky od ministerstva obrany a nemá přístup k utajovaným informacím.

Ale skutečnost, že k němu Kirkpatrick přišel „z ničeho nic“, řekl, naznačuje, že „je něco, čemu nerozumí, a vědci mohou pomoci“.

„Je naprosto legitimní, když stojíte tváří v tvář neznámému, přemýšlet o tom, o čem vám vaše představivost umožňuje přemýšlet, a pak mít data, která to řídí nebo řídí,“ řekl Loeb.

Příspěvek se zaměřuje na věci, které ministerstvo obrany zvažuje. Nese název „Fyzická omezení neznámých atmosférických jevů“ a pod názvem je zaznamenáno Kirkpatrickovo spojení s Pentagonem. Abstrakt článku předpokládá, že se zdá, že objekty odporují fyzikálním zákonům: Při rychlostech, kterými se pohybují, by vědci očekávali, že uvidí „ohnivou kouli“. Skutečnost, že zde není žádná ohnivá koule ani jiné typické „podpisy“, svědčí o „nepřesném měření vzdálenosti (a tím odvozené rychlosti).

Účelem tohoto dokumentu, řekl Rojas, je přimět vyšetřovatele, aby „vyčerpávajícím způsobem prozkoumali věci, než dojdou k závěru, že jsou porušeny fyzikální zákony“. Ukazuje, že Kirkpatrick „je otevřený zvažování možnosti vesmíru, ale potřebuje silnější argumenty, pokud mají tvrdit, že byly porušeny fyzikální zákony.“

David Jewett, profesor astronomie na UCLA, řekl, že některá tvrzení v článku, která nebyla recenzována, jsou „extrémně pochybná“.

To, že je Kirkpatrick spoluautorem na papíře, označil za „podivné“.

„Vzdušné síly jsou velmi dobré v bombardování věcí, ale pokud jde o jejich výzkum UFO, myslím, že jim budu věřit, pokud je dokážu hodit,“ řekl Jewett s tím, že v roce 1948 pilot pronásledování UFO to rozbilo Ukázalo se, že je to Venuše.

„Není jasné, zda jsou vzdušné síly a vojenské schopnosti nejvhodnější pro studium mimozemšťanů.“

Jiní však tvrdili, že ministerstvo obrany by mělo prozkoumat všechny možnosti, bez ohledu na to, jak přitažené za vlasy se mohou zdát.

V prohlášení uvedl senátor. Kirsten Gillibrandová (DN.Y.) poznamenal, že oba spoluautoři jsou ve svých oborech vysoce respektováni: Kirkpatrick je odborníkem na „vědeckou a technickou inteligenci“, zatímco Loeb je autorem stovek vědeckých prací o astrofyzice a kosmologii. Řekla, že si „je jistá vědeckou přesností jejich práce“.

Gillibrand, který naléhal na ministerstvo obrany, aby se problematikou UFO zabývalo vážněji, varoval, že stigmatizace tohoto problému by mohla omezit chápání problému americkou vládou.

„Stigma vůči diskusi na toto téma může zabránit armádě lépe porozumět potenciálním hrozbám pro náš vzdušný prostor nebo rizikům shromažďování od našich protivníků,“ řekl Gillibrand. „Odstranění stigmatu a standardizace hlášení je zásadní pro charakterizaci toho, co je v našem vzdušném prostoru.“