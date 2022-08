Mimořádně zachovalá středověká kuchyně vykopaná v České republice

Archeologové v České republice nedávno učinili neobvyklý a úžasný objev, který se datuje několik století do minulosti. Při vykopávkách středověkého domu v historickém centru Moravskoslezského kraje objevil výzkumný tým překvapivě zachovalou kuchyni ukrytou ve spodní části zříceniny domu.

Podle prvních odhadů byla kuchyně postavena na počátku 15. století. Uvnitř zasypaného dřevěného domu postaveného u historických městských hradeb Nového Jičína byla objevena 600 let stará komora. Místo je výmluvné, protože lidé, kteří tam žili, byli elitní rodinou patřící k měšťanské třídě, středověké šlechtické klasifikaci, která označovala bohatou a politicky silnou elitu.

„Vzhledem k tomu, že se dům nacházel v blízkosti městských hradeb, jednalo by se o méně majetnou měšťanskou rodinu,“ řekla historička novosibirského muzea Pavel Štabrová. Pražské rádio International . „Bohatí měšťané bydleli v domech „pivního dvora“ kolem náměstí.“

Moderní Masarykovo náměstí, město Novi Zicin, Morava, Česká republika ( kaprikfoto / Adobe Stock)

Srub byl podepřen kamennou podezdívkou a jeho dobře zdobená středověká kuchyně byla vybavena zděným topeništěm a pecí. Čeští archeologové našli také několik neporušených keramických hrnců s původními poklicemi. Mezi další nalezené předměty patří dřevěná varná lžíce, která byla v překvapivě dobrém stavu.

„Byl to dřevěný dům postavený na kamenné podezdívce. Na základě okolních důkazů, včetně předmětů, které jsme našli uvnitř, se nám ho podařilo datovat přibližně do počátku 15. století. Jak vysvětlila Pavla Štábrová, návrh domu, tzv. kuchyně a související artefakty datují kuchyni do počátku 14. století.

Vlevo: Typická středověká kuchyně ( Hub67 /adobe stack); Že jo: Pohled shora na výkop ( František Kolář Národní památkový ústav)

Husitské kacířství a husité v ofenzivě

Zajímavé je, že na zdech vykopaného středověkého domu byly nalezeny známky požáru. Obyvatelé domu byli náhle nuceni uprchnout a nechat za sebou spoustu svých drahocenných věcí, aby unikli zuřícímu a životu nebezpečnému peklu. Některé z keramických hrnců středověké kuchyně stály na sporáku, což naznačovalo, že byly umyté a vysušené, než obyvatelé domu vyběhli ven a nadobro je shodili.

Archeologové, kteří místo objevili, se domnívají, že dům a okolní vesnici mohli být napadeni husity. Jednalo se o protestantské náboženské reformní hnutí, které bojovalo proti katolické politické a náboženské hierarchii v Čechách (včetně zemí Moravy a Slezska) během zuřivě vedených husitských válek v letech 1419 až 1434.

„Pracovní hypotéza je, že dům byl zničen při dobytí města husity v roce 1427, kdy husitská vojska táhla na Moravu a do Slezska,“ řekl Stabrava. . „Mnoho nezávislých historických pramenů odkazuje na obléhání a dobytí města, včetně masakru některých jeho občanů.“

Husité byli pojmenováni po svém vůdci, náboženském reformátorovi Janu Husovi, který byl odsouzen a upálen na katolickém koncilu v Kostnici (1414–1818). Snahy o potlačení povstání husitského kacířství podpořili císař Svaté říše římské a papež, čímž zdůraznili, jak vážně tento konflikt vnímala středověká katolická moc.

Mapa Českého kraje za husitských válek (Cameron Polly / CC od SA 4.0 )

Skrytá historie odhalena, jeden objev po druhém

V této době je o středověkém osídlení v Novém Jičíně málo známo. To je důvod, proč archeologové nedávno působili na tomto místě nedaleko Polska, východní hranice země.

Současná teorie říká, že středověká podoba vesnice byla založena ve 14. století pány z Cravere, moravským šlechtickým rodem s dlouhou historií v regionu. Předtím se na místě nacházela malá osada, která byla postavena kolem staré pevnosti Star Zhigin. Pevnost byla postavena jako obranná pevnost k ochraně důležité silnice procházející krajem. Zdá se pravděpodobné, že toto místo bylo centrem obchodu nebo obchodu, kdy se obchodníci a obchodníci pohybovali tam a zpět mezi českým regionem a regiony za Polskem.

Nedávné výzkumy v Novém Jičíně za podpory Národního památkového ústavu ČR vedly k objevu této středověké kuchyně. Podle jeho mluvčího Františka Koláře by město ve středověku tvořily dřevěné domy různých tvarů a velikostí. Uznává však, že tento závěr je založen na relativně malém počtu zjištění.

„Je to proto, že v historickém centru města neproběhlo mnoho archeologických vykopávek,“ řekl Kolář. „Je to jedna z prvních, které se mají udělat, a doufáme, že budeme moci pokračovat ve výkopech, protože historické domy ve městě budou renovovány.“

Artefakty získané z pozoruhodně zachovalé kuchyně jsou v současné době zpracovávány, aby bylo zajištěno, že budou zachovány a udržovány. Po dokončení těchto prací budou uloženy v novojičínském muzeu a vystaveny budou později. Mezitím se plánuje pokračování vykopávek v Novém Jičíně s nadějí, že se podaří odhalit více o středověkém osídlení, které toto místo kdysi obývalo.

Horní obrázek: Hrnčířské nádoby získané ze středověké měšťanské kuchyně. Zdroj: František Kolář / Národní památkový ústav

Autor: Nathan Falte