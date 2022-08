Milton (Milt) John Spaniel | Ennis novinky

Milton (Milt) John Spaniel, narozený českým zemědělským imigrantům, Leslie a Anthony Valek Spaniel, zemřel v Ennis v Texasu 13. května 1936 v klidu doma 14. srpna 2022 se svou milovanou manželkou Janis Spaniel, a dvě děti, Tom Spaniel a Molly Spaniel, vedle něj.

V nebesích ho přivítají jeho rodiče Leslie a Anthony Spaniel spolu se svým švagrem Tonym Brachelem, rodiči Charliem a Marthou Cochianovými, vnučkou Bryce Elizabeth Spaniel a jeho milými psy. a Astro, Pepper, Max, Lucky, Schatze a Tina.

S láskou na něj bude vzpomínat mnoho přátel a rodiny, včetně lásky jeho života Janis Spaniel, jeho syna a snachy Toma a Kelly Spanielových a jejich dětí Shelby, Abby a Griffin Spanielových. Zůstala po něm také jeho dcera a zeť Molly Spaniel a Seth Conley a jejich děti Riley Spaniel a Miles Conley. Konečně přežije 61 let starou hlubokou mrazničku, která pravděpodobně udrží potraviny zmrazené v garáži dalších 61 let.

Poté, co Melt v roce 1955 vystudoval St. John’s Catholic High School v Ennis v Texasu, vedl Navarro College, dokud nenašetřil dostatek peněz, aby mohl navštěvovat University of North Texas, kde v roce 1960 získal bakalářský titul v oboru obchodní administrativa. vstoupil do letectva Pro Spojené státy, dislokovaný v Amarillu v letech 1960 až 1966, byl oceněn americkou duchovní medailí cti za své vynikající vůdčí vlastnosti vyjadřující „čest, loajalitu a vysoký příklad spolubojovníků“ a naučil se cenné dovednosti. jeho 32 let. Kariéra v obranném průmyslu jako Manufacturing Engineering Project Manager ve výrobě letadel a odpalovacích zařízení raket pro domácí a mezinárodní programy ve Vought, LTV a Lockheed Martin, zejména program MLRS (Multiple Launch Missile System), do kterého se zapojil. na mnoha místech po celém světě včetně Turecka, Pákistánu, Německa a Japonska.

Jeho synové a vnuci byli Miltovým nejpyšnějším úspěchem. Miloval zůstat aktivní a účastnit se jejich školních i mimoškolních aktivit. On a Janice nikdy nevynechali Den prarodičů. Málo známá skutečnost, že pomohl udržet katolickou školu sv. Rity otevřenou, když hrozilo její uzavření na počátku 70. let díky agresivní kampani za školu s prezidentem katolických škol v Dallasu. Byl nadšený z toho, že je asistentem skautského vůdce, pomáhá skautovi získat odznaky za zásluhy a pomáhá svému synovi Tomovi vyhrát nejnáročnější a nejvyšší vyznamenání ve skautingu, jeho odznak orlího skauta. Pomáhal také provozovat Junior Golf v Hot Springs Village poté, co si uvědomil, že jeho první vnuk, Reilly Spaniel, má přirozený talent na golf. Zůstal zapojen do juniorského golfu, aby viděl účast svých dalších tří vnoučat a také získal mnoho ocenění. Zatímco jeho vnuk Riley byl v programu YMCA Indian Guides, miloval možnost přispět jedinečnou výhodou oproti konkurenci do svého závodu Indian Guides Pine Car Derby Race tím, že letečtí inženýři navrhli jeho auto z borovice pro maximální rychlost a odolnost proti větru. (Žádné podvádění!). Milt byl oddaným katolíkem a velmi se angažoval ve svých církevních komunitách, katolickém kostele sv. Rity v Dallasu a katolickém kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Hot Springs Village, provozoval nebo se účastnil akcí, jako je každoroční večeře s mořskými plody sv. Pánský klub svaté Rity a kaple adorace a bezpočet dalších. Jako Knights of Columbus Council #10208 v letech 2002-2007 jako rytíř třetí a čtvrté třídy založil a předsedal Friends of St. Michaels, aby pomáhali jeptiškám charity v Hot Springs, AR získávat finanční prostředky, renovovat a posunout založení program péče o děti po uzavření jejich školy. V roce 2004 byl vyznamenán svou místní radou a Státní radou Arkansasu Rytíř roku jako uznání za jeho vynikající služby, vedení a podporu „zásadám pořádku“. Pokračoval v komunitní práci své rady jako komunitní manažer od roku 2010 do roku 2016 a předsedal 14 programům, které získaly více než 100 000 dolarů ve finančních prostředcích pro rodiny v nouzi, včetně lidí s mentálním postižením (PID), speciálních olympiád a 5 dalších charitativních organizací. Za své četné úsilí byl třikrát oceněn Rytířem roku místní radou rytířů z Kolumba a několikrát byl oceněn jako Rytíř měsíce. Jako hrdý Čechoameričan první generace Milt založil a vedl v letech 1991-1999 program Dallas/Brno Sister Cities Program, který přivedl významné místní a národní osobnosti do az Dallasu a Brna v České republice. Rád také navštěvoval akce v České posluchárně v Dallasu a tančil na valčíky nebo polky s Janis. Po odchodu do důchodu v roce 1999 se on a Janice přestěhovali ze Severního Dallasu do jejich domu u jezera ve vesnici Hot Springs ve státě Arizona a pokračovali v cestování po Evropě, jak nejlépe mohli. Je třeba poznamenat, že jeho 3-epizodní schematické svazky byly mistrovským dílem, které stojí za to vidět. Nikdy nebylo důkladnější vyhýbání se nebo sestavování plánování před událostmi než předtím nebo potom. Když necestuje, můžete ho najít, jak hraje golf, létající rybaření v Little Red, bere přátele a rodinu na nesčetné vyjížďky lodí, tančí na své rozlehlé zahradě, dělá seznamy úkolů nebo jeden z mnoha „podpisů“ Plánování svazků, grilování žebírka, ze které by se Aaronovi Franklinovi sbíhaly sliny, nebo by to vrátilo jeho komunitě prostřednictvím jeho církve nebo jeho velení rytířů Columbusu.

Jak by každý, kdo ho zná, souhlasil, Milt může být tvrdohlavý, těžce zatížený svým názorem navzdory všem důkazům o opaku a vytrvale vytrvalý, dokud svou práci nesplní. Ale především byl vždy přítomen pro svou rodinu a neúnavně ji chránil. Saif mnohým chybí.

Meltův pohřební obřad se bude konat v sobotu 20. srpna 2022 ve 12:15 v katolickém kostele St. Joseph’s Catholic Church, 600 East Marvin Street, Waxahachie, TX 75165. Poté bude ihned následovat recepce v Knights of Columbus Hall na 325 Broadhead Rd, Waxahachie, TX 75165. Pohřeb se zúčastní pouze nejbližší rodinní příslušníci ve svatyni na hřbitově Calvary Hill v Dallasu v Texasu. Místo květin rodina pokorně žádá, aby byly dary zaslány Miltovým jménem jakékoli z charitativních organizací, které jsou blízké jeho srdci: Nemocnice St. Jude pro děti s mentálním postižením (PID) Alzheimerova asociace Special Olympics American Cancer Society