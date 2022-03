Milton Church pořádá Telethon na podporu ukrajinských partnerů

MILTON, VA (WSAZ) – Ruský útok na Ukrajinu zasáhl domov v kostele New Heights v Miltonu.

„Toto jsou lidé, se kterými jsme strávili roky. Jeli jsme na Ukrajinu a strávili jsme s nimi čas. Přišli do Západní Virginie a strávili čas s námi,“ řekl reverend Will Basham.

Téměř deset let, New Heights Church úzce spolupracuje se dvěma církvemi na Ukrajině. Poskytovali jim finanční podporu, každé dva roky jezdili po zemi na důležité cesty, pořádali letní tábory a učili děti angličtinu.

„Byli v mém domě, byli u mého jídelního stolu a já jsem spal na jejich pohovkách, takže jsou to pro mě bratři a sestry,“ řekl Basham.

Nyní sledují ty, kteří považují své rodiny za zpustošené válkou.

„Je nereálné vidět ve zprávách a na internetu záběry, které ukazují síly pohybující se do oblastí, kde jsme byli jen před několika měsíci,“ řekl Basham. „Je pro ně těžké jít v noci spát s vědomím, že uprostřed noci mohou bomby a rakety dosáhnout místa, kde žijí.“

Kostely New Heights se nacházejí ve spolupráci se západní částí Ukrajiny ve Lvově a Ternopilu.

V kostele ve Lvově není žádná budova, ve které by se scházeli.

„Tato církev je roztroušenější, takže se nemají kde setkávat, takže se scházejí na Zoomu a spousta z nich odešla a utekla do Polska nebo České republiky,“ řekl Basham. „Je to na hranici Polska, ale je to také místo, které také zažilo nějakou ruskou invazi.“

Církev v Ternopilu není v oblasti pod útokem, ale ukrývá stovky uprchlíků a připravuje se na jakýkoli útok.

„Měli nedělní mši na podlaze,“ řekl Basham. „Pokračují v práci církve. Je úžasné to vidět. Je to opravdu dílo lásky, kde se lidé v tom městě scházejí, aby pomohli lidem, kteří přijdou a potřebují pomoc, takže jsme byli schopni poskytnout finanční podporu a doufám, že dokážeme víc.“

Aby pomohla církvím podporovat uprchlíky, plánuje New Heights oslovit telefonicky a získat finanční prostředky.

„Je to srdcervoucí a je to spousta úzkosti, když tyto lidi znáte. Snažíme se vymyslet co nejvíce věcí, abychom jim pomohli co nejrychleji,“ řekla Amber Bevansová, členka sboru, která navštívila Ukrajina čtyřikrát. Máme teď frustrujícím způsobem svázané ruce, takže se díváš na zprávy a modlíš se.“

Telethon bude 16. března od 17:30 do 20:00 v New Heights Church v Miltonu. Zahrají místní hudebníci.

Chcete-li získat další informace o akci a přispět do Fondu pro pomoc uprchlíkům, klikněte tady.

