Miller a van der Dusen dokončili nepravděpodobnou honbu za ukončením vítězné série Indie

Sezóna 2021-22 může na mezinárodní úrovni stále pokračovat, ale kluby Premier League a Ligue 1 by mohly oficiálně podepsat nové posily pro další kampaň po zahájení přestupového okna v pátek.

Týmy v LaLize, Serie A a Bundeslize musí počkat do 1. července, aby mohly začít pracovat – i když to neznamená, že přípravy v zákulisí neprobíhají v plném proudu.

Řada velkých obchodů již skutečně pracuje a čeká na schválení, přičemž Antonio Rudiger míří do Realu Madrid a Karim Adeymi přivedený Borussií Dortmund, aby nahradil Erlinga Haalanda, míří do Manchester City, zatímco jiní – Darwin Nunez do Liverpoolu a Aurelien Chuamini do Madridu – Zdá se, že jsou kompletní.

Jedna z přestupových akcí skončila ještě před oficiálním otevřením okna, Kylian Mbappe mezitím potvrdil, že i přes velký zájem Madridu zůstane v Paris Saint-Germain.

Na ostatní čekají týdny nejistoty. Po výběru bezplatných agentů velkých jmen, kteří převezmou toto okno, se Stats Perform podívá na přenosové příběhy, které pravděpodobně ještě o něco pokulhají.

Hráč: Robert Lewandowski

Současný klub: Bayern Mnichov

O nápadnících se říká: Barcelona a Real Madrid

Zatímco o budoucnosti Mbappeho a Haalanda je již rozhodnuto, Lewandowskiho nejlepší útočník světa bezesporu hledá nové pastviny poté, co nedávno prohlásil, že jeho čas v Bayernu Mnichov „skončil“ – i když to německý šampion tak úplně neviděl. silnice.

Polský reprezentant má stále 12 měsíců na uzavření smlouvy a Bayern se podle všeho zdráhá prodat, i kdyby to znamenalo vzdát se přestupové částky do jednoho roku, což komplikuje situaci zejména Barceloně, o jejímž podpisu se šušká. .

V letech 2021-22, když se berou v úvahu všechny soutěže, byl opět nejžhavějším útočníkem v pěti evropských hlavních ligách, protože 33letý hráč nastřílel 50 gólů ve 46 zápasech za Bayern, což byla jeho druhá nejlepší střelecká kampaň za posledních osm let. V Bavorsku zaostává pouze za 55 registrovanými v letech 2019-20.

Hráč: Sadio Mane

Současný klub: Liverpool

Zvěsti o nápadnících: Real Madrid

Ať už jde o výměnu vulgárního Lewandowského nebo hraní po boku plodného útočníka, zdá se, že Bayern má v úmyslu přivést Mane Liverpool a Mane ze Senegalu do Allianz Areny.

Bayern údajně obdržel druhou nabídku ve výši 35,3 milionů eur (30 milionů liber), kterou Liverpool začátkem tohoto týdne odmítl, přičemž míč byl často na straně Reds – stejně jako Bavoři a Lewandowski.

Pro Manea by to byla velká ztráta proti Liverpoolu, který od svého nástupu na začátku roku 2016-2017 vstřelil 90 gólů ve 196 zápasech Premier League – pouze Jamie Vardy (104), spoluhráč Mohamed Salah (118) a Harry Kane (134). ) měli více – Vyjasněte jejich přání zmocnit se Nuneze z Benficy.

Hráč: Gabriel Jesus

Současný klub: Manchester City

O nápadnících se říká: Arsenal, Chelsea, Tottenham a Real Madrid

Útočník Manchesteru City Jesus je možná na špici nejžádanějšího hráče, který se zmocní tohoto okna, přičemž jeho agent potvrdil, že až sedm klubů má zájem o kontrakt s brazilským reprezentantem.

Arsenal je jediným týmem, o kterém je známo, že diskutuje o kempu Jesus, i když se očekává, že přitáhne zájem ze strany rivalů, jako jsou Tottenham a Chelsea, stejně jako evropský šampion Madrid a Španělsko.

Statistiky přesně odrážejí, proč je Jesus tak vysoce ceněn – i když ne City po Haalandově příchodu –, protože skóroval nebo asistoval v 57 procentech zápasů, ve kterých nastoupil v Premier League, což je číslo, které pouze Salah (62 v každém zápase cent), Thierry Henry (61 procent) a legenda City Sergio Aguero (60 procent) patří mezi ty, kteří odehráli alespoň 10 zápasů.

Hráč: Frenkie de Jong

Současný klub: FC Barcelona

Rumored nápadníci: Manchester United

De Jong nebyl v Barceloně od příchodu z Ajaxu ve velké finanční dohodě před dvěma lety zcela schopen splnit očekávání, které záložník pravidelně využívá mimo své pozice ve středu zálohy.

Příchod bývalého trenéra Ajaxu Erika ten Haga do United zesílil spekulace o tom, že by mohl být na cestě z Camp Nou, přičemž samotná Barcelona musí vyhodit některé hráče, pokud si chtějí upevnit své místo jinde.

De Jong však zanechá prázdné místo, které bude vyplněno, pokud půjde dál, protože Sergio Busquets (51) byl jediným hráčem Barcelony, který se v sezóně 2021-22 objevil ve více zápasech než 25letý hráč (47 přihlášek). .

Hráč: Christopher Nkunko

Současný klub: RB Leipzig

O nápadnících se říká: Chelsea, Liverpool, Manchester United a Real Madrid

Nkunku se v sezóně 2021-22 skutečně povedl na scénu s 51 góly a asistencemi v 52 zápasech za Lipsko ve všech soutěžích, což znamená, že je dost blízko na to, aby v každém zápase přímo přispěl ke gólu.

Pouze absolutní elitní hráči v Evropě Lewandowski (56 gólů), Benzema (59) a Mbappe (60) v tomto ohledu předčili Nkunka, takže spojení s velkými evropskými kluby není překvapivé.

Stále jen 24letý francouzský reprezentant ve čtyřech hlavách by mohl být vítězem Zlatého míče, dokud nebude jeho trajektorie v posledních dvou sezónách nejlepší. Ale vzhledem k tomu, že mu zbývají dva roky smlouvy s Lipskem, bude bundesligové straně trvat ohromnou sumu, než zvážit vydělávání peněz.