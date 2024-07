Ve věku 94 let zemřel v Paříži oceňovaný český spisovatel Milan Kundera, jehož pozůstalost zahrnuje romány Nesnesitelná lehkost bytí a Festival banality.

Francouzské nakladatelství Gallimard oznámilo úmrtí spisovatele Kundery v úterý podle agentury Associated Press. Web Gallimard Spolu s roky jeho narození a smrti byl vystaven prapor Kundery.

Předseda vlády ČR Peter Fiala v projevu, který přednesl na slavnostním vyznamenání, řekl: „Milan Kundera byl spisovatel, který svým dílem dokázal oslovit generace čtenářů na všech kontinentech a dosáhl mezinárodního věhlasu…“ Středeční tweet „Nezanechal po sobě jen vynikající beletristické dílo, ale také důležité esejistické dílo.“

Kundera, narozený v roce 1929 v tehdejším Československu, byl známý tím, že v povídkách, esejích a básních spojoval sexuální podtext s protisovětskými náladami. Jeho nejslavnější dílo, Nesnesitelná lehkost bytí z roku 1984, nejlépe ilustruje jeho přístup k literatuře – vetknutí témat lásky, politiky a exilu do románu, který mu vynesl uznání kritiky mezi jeho literární komunitou.

Nesnesitelná lehkost bytí se odehrává na přelomu 60. a 70. let 20. století a podrobně popisuje trvalý dopad sovětské invaze do země v roce 1968 na životy čtyř českých občanů. v roce 1985 Kundera a jeho román získal Jeruzalémskou cenu za literaturu, cenu udělovanou každé dva roky spisovatelům, jejichž dílo ztělesňuje individuální svobodu.

Velkolepost „Nesnesitelné lehkosti bytí“ přesáhla všechna média. O čtyři roky později Kunderův román natočil stejnojmenný film režiséra Philipa Kaufmana s Danielem Day-Lewisem, Juliette Binoche a Lenou Olin v hlavních rolích. Film získal dvě nominace na Oscara v roce 1989, včetně nejlepšího adaptovaného scénáře.

Kundera, syn muzikologa Ludwika Kundery, měl složitý vztah ke komunistické historii své země, což ovlivnilo rozsah jeho díla. Kundera byl stálým členem Komunistické strany Československa a svůj první román Vtip vydal v roce 1967. Vtip, který začíná příběhem mladého muže, který je poslán do dolů za zesměšňování komunistických hesel. , byl – stejně jako řada Kunderových děl – v Československu po invazi v roce 1968 zakázán.

Přibližně ve stejné době přišel o práci filmového profesora ve své rodné zemi. V roce 1975 začal Kundera svůj život znovu ve Francii se svou ženou Verou, kde nastoupil jako učitel na univerzitu v Rennes. Poté, co byl zbaven českého občanství, se v roce 1981 stal naturalizovaným francouzským občanem. (České občanství získal zpět v roce 2019).

Kundera pokračoval v psaní románů, včetně Nesmrtelnosti, Identity a Nevědomosti, které vycházely ve francouzštině. Svou poslední knihu „Festival banality“ vydal v roce 2015. V posledních letech svého života nechal Kundera svá francouzsky psaná díla překládat do češtiny.

V roce 2008 byl autor v centru polemiky, kterou vyvolala zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů v ČR, která tvrdila, že když byl 21letým studentem, udal někoho na tajnou policie v jeho ubytovně. Muž, kterého Kundera uvedl, byl usvědčen ze špionáže a odsouzen na 22 let těžkých prací.

Kundera toto obvinění odmítl.

Kundera s médii mluvil jen zřídka a často odmítal vystupovat před kamerami. V projevu ve Francouzské národní knihovně v roce 2012 autor řekl, že nedovolí, aby byly publikovány digitální kopie jeho spisů, a kritizoval stav literatury ve světě řízeném technologiemi.

„Už několik let mám ve všech svých smlouvách klauzuli, která říká [my works] „Knihy by měly být vydávány pouze v tradiční podobě a číst pouze na papíře, nikoli na obrazovce,“ řekl. „Lidé chodí po ulici, už nemají kontakt s okolím, nevidí ani domy, které míjejí, přes uši jim visí dráty, mávají rukama, musí, a ne koukni na někoho a nikdo se na ně nedívá. Ptám se sám sebe: Čtou ještě knihy „Je to možné, ale jak dlouho?“

Nyní jsou široce dostupné elektronické kopie Nesnesitelné lehkosti bytí a bezpočtu dalších Kunderových knih.

V roce 2021 daroval Kundera svou soukromou knihovnu a archiv… Veřejná knihovna v jeho rodném městě Brno v České republice. Mezi darované předměty patří vydání jeho děl v češtině a dalších 40 jazycích, výstřižky z novin, jeho kresby a recenze jeho děl.

Ve vzácném případě Rozhovor s Paris Review V roce 1983 Kundera řekl: „Román je meditací o existenci, jak je viděna prostřednictvím fiktivních postav.

Dodal: „Forma je neomezená svoboda a román během své historie nikdy nevěděl, jak využít jeho neomezený potenciál. Propásl svou příležitost.“

K této zprávě přispěla agentura Associated Press.