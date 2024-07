Mikrotransakční systém Prvního potomka vyvolal u hráčů smíšené reakce

S uvedením The First Descendant vyvolal mikrotransakční systém u hráčů smíšené reakce. Hra také čelila některým problémům a vývojář Nexon nabízí určitou kompenzaci ve hře.

The First Descendant byl srovnáván s jinými hrami pro více hráčů, jako je například Warframe, který je také free-to-play. Jeden uživatel na Redditu porovnal mikrotransakční systém v obou hrách a tvrdil, že The First Descendant je „dvacetkrát dražší než Warframe“.

Goompas uživatele Redditu Použijte příklad modifikací postavy, které pomáhají zlepšit statistiky postavy, jako je zvýšení množství způsobeného poškození nebo snížení množství poškození, které dostáváte od nepřátel. Ve Warframe si hráči mohou zakoupit Orokin Reactor, aby zvýšili kapacitu modifikace postavy za 20 tokenů, což vyjde asi na 1,50 $. V The First Descendant však podobný předmět stojí 1500 tokenů, což vychází na zhruba 30 dolarů. Mody však lze stále získat prostřednictvím hry.

Ostatní postavy potomků vyžadují k odemknutí čas a prostředky, ale lze je okamžitě zakoupit za prémiovou měnu. Problémem zde a mnoha mikrotransakcí je však to, že balíčky prémiových měn neodpovídají ceně těchto nových postav. Hráči jsou nuceni nakupovat více balíčků měn, protože se jednotlivě neshodují s cenou postav, takže hráčům zbývají prémiové měny. Existují také Ultimate Descendants, což jsou výkonnější verze, které k odemknutí vyžadují vzácnější materiály. Okamžité odemknutí těchto prémiových měn je dražší, což čelilo odporu hráčů.

Nexon také nabízí ve hře kompenzaci za problémy v den spuštění ve formě 30% zisku zlata po dobu tří dnů, zisku Kyper Shard, zisku EXP, zvýšení EXP pro zvládnutí zbraní a také dvou červených matných skinů.

The First Descendant je aktuálně k dispozici pro PC, PlayStation a Xbox. Vyznačuje se cross-play a cross-progrese, což umožňuje hráčům hrát s ostatními hráči na různých platformách a také přenášet svůj postup bez ohledu na platformu, na které hrají. Navzdory svým problémům, mezi které patří Chyby připojení hryHra First Descendant zaznamenala silnou odezvu od uživatelů, protože počet souběžných hráčů na Steamu dosáhl během dne uvedení více než 200 000 hráčů.