Microsoft údajně pracuje na Halo: Combat Evolved Remaster s ohledem na vydání PlayStation 5

Microsoft údajně pracuje na remaku Halo: Combat Evolved a existují návrhy, že by mohl přijít také na PS5 a Xbox.

V nové zprávě od hranaTom Warren ve svém newsletteru Notepad napsal, že Halo je „jedna hra“, o které se uvažuje pro vydání na konzoli Sony. Warren poznamenává, že je to v „počátcích“ vývoje, takže Microsoft pravděpodobně neoznámí tento projekt během nedělní přehlídky her Xbox.

Remasterovaná verze Halo Combat Evolved může být odhalena v neděli na Xbox Showcase.

Halo: Combat Evolved byl vyvinut společností Bungie a byl původně vydán v roce 2001 jako startovací hra pro původní herní systém Xbox. Tento projekt byl prvním v tom, co se stalo jednou z vlajkových lodí IP první strany společnosti Microsoft, kde byla vydána alespoň jedna hra na platformě Xbox od vydání konzole před více než 20 lety.

V roce 2011 Microsoft publikoval Halo: Combat Evolved Anniversary, remake, který zachoval děj beze změny, ale představil úspěchy, terminály a lebky. Jako první nabídl kombinaci dvou herních enginů, umožňující hráčům přepínat mezi originální a vylepšenou grafikou pouhým stisknutím tlačítka. Combat Evolved Anniversary je často považován za definitivní verzi původního Halo kvůli jeho aktualizované grafice a podpoře úspěchů a je verzí obsaženou v kompilaci Halo: The Master Chief Collection z roku 2014.

Po akvizici společností Activision Blizzard vlastní všechny franšízy videoher pro Xbox

V naší recenzi původního Halo: Combat Evolved IGN napsal: „Má hraní Halo hodnotu 350 dolarů za Xbox a hru? Pokud umíte ocenit videohry a čekáte na další krok, odpověď je absolutně.“

Zpráva je součástí větší diskuse o herní strategii Xbox poté, co vydavatel oznámil, že některé hry první strany se dočkají vydání mimo ekosystém Xbox. Některé z prvních her, které byly dříve exkluzivitou konzole Xbox a které se dočkaly vydání pro více platforem, zahrnují Grounded, Pentiment, Sea of ​​​​Thieves a Hi-Fi Rush. Tento seznam bude pravděpodobně narůstat, protože Microsoft se bude nadále vyvíjet a mění svou strategii v tom, co chce zpřístupnit bez ohledu na platformu a co si ponechá exkluzivní pro svou platformu.

Pro více informací se podívejte, co můžete očekávat od nedělní Xbox Show, jak se budou události tohoto týdne vyvíjet.

Taylor je reportérkou IGN. Sledovat ji můžete na Twitteru @Ty Nexter.