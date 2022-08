Microsoft požaduje, aby Sony zakázala hrám přístup ke Game Pass

obrázek : Piata zorzel ( Getty Images )

Minulý týden se Microsoft hádal s brazilskými regulátory Volání povinnosti Nebyla to základní hra Série, zatímco Sony protestovala . V závěrečné epizodě akvizičního dramatu Activision Blizzard v Brazílii Microsoft Výrobce PlayStation byl obviněn ze snahy „zabránit růstu“ Game Pass.

Microsoft se snaží přesvědčit regulační orgány po celém světě, že jeho akvizice Activision Blizzard není nespravedlivá vůči jeho konkurentům v herním průmyslu. nebyl spatřen dříve hranatvrdí, že Sony platí vývojáře Ne dát své hry na předplatitelskou službu výrobce Xbox.

Microsoft v podání z 9. srpna tvrdil, že „schopnost Microsoftu pokračovat v rozšiřování Game Passu byla omezena přáním Sony zabránit takovému růstu.“ Sony platí za „blokovací práva“, aby zabránila vývojářům přidávat obsah do Game Pass a dalších konkurenčních předplatitelských služeb.

Exkluzivní dohody o platformě jsou v herním průmyslu běžné a není jasné, zda se jedná o klauzuli, která by mohla bránit zobrazování her ve službách Xbox během období exkluzivity, nebo o přísnější podmínky. A dokument Pokud jde o exkluzivitu PlayStation, vyšly z úniků Capcom a třetí stránka naznačuje, že se exkluzivity nemohou objevit u konkurentů předplatitelských služeb PlayStation. Tyto služby zahrnovaly Google Stadia, Game Pass a podobné služby. Kotaku Obrátil jsem se na Microsoft i Sony, ale do doby zveřejnění jsem neobdržel odpovědi.

Sony již dříve kritizovala dominanci Microsoftu na herním trhu. Zrovna minulý týden výrobce konzole Hádal se CADE kteří což Volání povinnosti Byla to „základní hra“ a konkurenti by s ní nemohli konkurovat. Microsoft nesouhlasil a v tomto posledním souboru svědomitě nabídl příklady záliby Sony v exkluzivitě s ohledem na její velká jména.

Od té doby někdo Šíření Překlady Správní rada hospodářské obrany (CADE) postupy Na ResetEra hráči spekulují o tom, zda jsou stížnosti vydavatelů oprávněné. Je to citlivé téma, protože akvizice Activision Blizzard nepochybně ovlivní herní ekosystém seismickými způsoby, ale ruce držitele platformy nejsou čisté. Po akvizici společností Microsoft Volání povinnosti Vydavatel byl oznámen a Sony následovalo Vlastní akvizice mistra Od Bungie, výroba Osud 2.