Michigan hlásil významný nárůst legionářské nemoci ve 25 krajích

V Michiganu došlo v prvních dvou červencových týdnech k významnému nárůstu hlášených případů legionářské nemoci ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Michiganské ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb poznamenalo, že 107 případů hlášených v 25 krajích mezi 1. červencem a 14. červencem bylo „vyšší, než se v Michiganu v tomto ročním období očekávalo“. Dvoutýdenní součet představuje nárůst o 569% ze 16 případů hlášených ve stejném časovém období v roce 2020. Během stejných dvou týdnů v roce 2019 bylo 41 případů.

Státní zdravotní oddělení poznamenalo, že některé faktory prostředí, jako jsou srážky a teplo, mohou zhoršit šíření legionářů.

„Nedávné trendy počasí, včetně dešťů, povodní a teplejšího počasí, mohou letos v létě hrát roli v nárůstu případů legionářských chorob,“ Dr. „Chceme, aby si všichni byli vědomi legionářské nemoci, zejména pokud jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy, a žádáme poskytovatele zdravotní péče, aby zůstali ostražití a aby byli náležitě testováni a léčeni.“

I když je nárůst „alarmující“, celkový počet případů v prvních dvou červencových týdnech je ve srovnání s populací nízký, uvedl Chuanwu Shi, profesor věd o zdraví v oblasti životního prostředí a globálního veřejného zdraví na University of Michigan’s School of Public Health. .

„Nemyslím si, že se opravdu musíš bát,“ řekl Shi, ale nárůst „je známkou toho, že zde v systému něco není v pořádku.“

Bez známého společného zdroje a případů šířících se po celém státě je těžké určit příčinu nárůstu, uvedl Joseph Eisenberg, profesor a předseda katedry epidemiologie na University of Michigan.

„V tomto případě to vypadá, že by mohlo jít o změnu prostředí,“ řekl Eisenberg. „… všudypřítomný. Není to, jako by to byl zjevný zdroj.“

Největší prevalence případů je hlášena ve třech nejlidnatějších okresech Michiganu, přičemž 68, neboli 64% případů státu tvoří okresy Wayne, Oakland a Macomb. Zbývající případy jsou rozšířeny v 22 dalších krajích.

17 případů bylo hlášeno v Detroitu, Wayne County 19, Oakland County 17 a Macomb County 15.

Podle pondělního prohlášení země nebyla schopna identifikovat žádné běžné zdroje infekce. 107 případů zjištěných na začátku července nevedlo k žádným úmrtím.

Podle státu se bakterie Legionella nejlépe rozkládají v létě a na začátku podzimu a ve stojaté vodě. Jelikož se budovy po pandemii znovu otevírají, mohou být také zdrojem expozice bakteriálního růstu.

“Tyto velké kancelářské budovy, které se v pandemickém období příliš nepoužívají – v potrubí je spousta stojaté vody,” řekl Shi, kde mohou růst bakterie.

Bakterie Legionella mohou způsobit dva typy infekcí – mírnou formu zvanou Pontiac horečka a Legionářská nemoc, která podle zdravotního stavu zahrnuje příznaky jako horečka, kašel a zápal plic.

Stát pracuje na informování poskytovatelů zdravotní péče o nárůstu a uvedli, že lékaři by měli zvážit zvýšení, pokud má pacient zápal plic nebo je vystaven riziku infekce.

Infekce se nepřenáší z člověka na člověka, ale přenáší se vdechováním par nebo kapiček obsahujících bakterie.

Mezi lidi s rizikem infekce patří kuřáci, lidé s plicními chorobami, lidé se oslabeným imunitním systémem nebo lidé starší 50 let. Riziko expozice se také zvyšuje, pokud jednotlivci nedávno pobývali ve zdravotnickém zařízení, měli instalatérské opravy nebo byli nedávno vystaveni vířivkám.

Nemoc je „oportunistická“, řekl Eisenberg, což znamená, že obvykle postihuje osoby s jinými základními stavy. Je však snadno léčitelná antibiotiky.

„Pokud jste jakýmkoli způsobem imunokompromitovaní, měli byste mít větší obavy,“ řekl. „Mnoho lidí je bez příznaků a lidé s komorbiditou jsou ti, kteří opravdu onemocní.“

Bakterie se podle stavu nacházejí v potocích a jezerech přirozeně. Mohou se však také vyskytovat ve vodních systémech vytvořených člověkem, zejména pokud stagnují a nejsou pravidelně čištěny. Mezi umělé vodní systémy, které představují riziko, patří chladicí věže, fontány, vířivé lázně a systémy pitné vody.

Jeden z nejznámějších případů propuknutí legií souvisí s vodní krizí Flint a vypuknutím choroby v letech 2014–2015 v oblasti, která infikovala více než 90 lidí a zabila nejméně 12 lidí.

Vědci dospěli k závěru, že hladiny chlóru přidaného do vodovodu města nejsou dostatečné k boji proti šíření legionel, které následovalo po přesunu vody ve městě k řece Flint v roce 2014.

Vláda to však okamžitě neinformovala. E-maily z Detroitu o stavu a e-maily z okresu Genesee zjistily, že šesti úředníkům Agentury pro ochranu životního prostředí USA bylo koncem března 2015 řečeno, že stát upozorní veřejnost na nárůst případů veteránů. O dva měsíce později nedošlo k žádnému oznámení a e-mail, který poslal zdravotní pracovník z Michiganu Centrům pro kontrolu a prevenci nemocí, prohlásil, že ohnisko „skončilo“.

Teprve 13. ledna 2016, kdy guvernér Rick Snyder oznámil ohnisko legie poprvé veřejnosti na spěšně uspořádané tiskové konferenci v Detroitu. Snyder nyní čelí obviněním z přestupků za rozhodnutí o Flintovi, když vedl stát.

